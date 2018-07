Z jaką datą zgłosić do ubezpieczeń zleceniobiorcę - tegorocznego absolwenta

W przypadku tegorocznego maturzysty zgłoszenia do ZUS należy dokonać od 1 września 2018 r., chyba że zleceniobiorca przedłoży zaświadczenie o przyjęciu na studia od 1 października 2018 r. Wówczas nie należy zgłaszać go do ZUS. Natomiast osoba kończąca studia licencjackie podlega ubezpieczeniom z tytułu umowy zlecenia od dnia następującego po dniu złożenia egzaminu licencjackiego. Ponadto należy pamiętać, że niezależnie od etapu i rodzaju kształcenia zleceniobiorca podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego od dnia swoich 26. urodzin. Szczegóły w uzasadnieniu.

Osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia zasadniczo podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu. Może także dobrowolnie, na swój wniosek, przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Zleceniobiorca podlega ubezpieczeniom obowiązkowym od dnia oznaczonego w umowie zlecenia jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. Wyjątek stanowią zleceniobiorcy będący uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych (oba typy szkół są obecnie wygaszane), szkół ponadpodstawowych, a także studentami - do ukończenia 26 lat (art. 6 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 4 ustawy systemowej, art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy zdrowotnej). Płatnik nie zgłasza takich zleceniobiorców do ubezpieczeń, a od wypłaconego im wynagrodzenia nie nalicza żadnych składek.

Umowa zlecenia z absolwentem - maturzystą

Uczniem dla celów rozstrzygania obowiązku ubezpieczeń społecznych jest do 31 sierpnia każdego roku osoba, która:

kontynuuje naukę w tej samej szkole,

ukończyła szkołę i rozpoczyna naukę w szkole, w której rok szkolny rozpoczyna się 1 września,

ukończyła szkołę i nie kontynuuje nauki (absolwent).

Powyższe wynika z faktu, że rok szkolny we wszystkich szkołach trwa od 1 września każdego roku do 31 sierpnia następnego roku (art. 94 ustawy - Prawo oświatowe). Osobę, która przedstawi zaświadczenie o przyjęciu na studia, uznaje się za ucznia do 30 września roku ukończenia szkoły.

PRZYKŁAD

Absolwent liceum ogólnokształcącego (19 lat) wykonuje na rzecz spółki z o.o. umowę zlecenia od 10 czerwca do 15 września 2018 r. Dla celów ubezpieczeniowych jest uważany za ucznia do 31 sierpnia 2018 r.

Wariant I

Zleceniobiorca nie przedstawił płatnikowi składek zaświadczenia o przyjęciu na studia. W tej sytuacji do 31 sierpnia 2018 r. wykonywanie umowy zlecenia nie stanowi dla niego tytułu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Natomiast w okresie od 1 do 15 września 2018 r. zleceniobiorca nie posiada już statusu ucznia. Oznacza to, że z datą 1 września 2018 r. należy zgłosić go do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, a należne za ten okres wynagrodzenie trzeba oskładkować.