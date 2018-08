Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych po zmianach przepisów

1. Ogłoszenie o pracy dla pracowników niepełnosprawnych

Jeśli pracodawca zamierza zatrudnić osobę z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, wówczas właściwym sposobem na znalezienie odpowiednich kandydatów jest sporządzenie i zamieszczenie ogłoszenia o pracy o odpowiedniej treści. Pracodawca może zamieścić ogłoszenie w prasie, Internecie, biurach pośrednictwa pracy, w ramach targów czy giełd pracy. Dobrą praktyką jest zamieszczenie w treści ogłoszenia rekrutacyjnego informacji, z której wynika, że osoby niepełnosprawne są mile widzianymi kandydatami ubiegającymi się o zatrudnienie. Taka informacja z pewnością zachęci osoby niepełnosprawne do aplikowania na oferowane stanowisko. Sporządzający ogłoszenie rekrutacyjne może posłużyć się sformułowaniem o przykładowej treści: "do uczestniczenia w procesie rekrutacji na oferowane stanowisko zapraszamy również osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności". Taka treść ogłoszenia nie daje podstaw do uznania, że ogłoszenie faworyzuje osoby niepełnosprawne, dyskryminując tym samym osoby bez orzeczonego stopnia niepełnosprawności.

Obok informacji o możliwości ubiegania się o pracę przez osoby niepełnosprawne ogłoszenie rekrutacyjne może zawierać wzmiankę, że pracodawca jest podmiotem, który już zatrudnia osoby niepełnosprawne. Informacja taka może dodatkowo działać motywująco na niepełnosprawnych kandydatów do pracy.

Sporządzając ogłoszenie rekrutacyjne, warto w jego treści w sposób jednoznaczny i precyzyjny określić obowiązki, jakie mają być wykonywane w ramach oferowanego stanowiska pracy. W takim przypadku kandydat z danym stopniem niepełnosprawności, mając pełną świadomość swoich ograniczeń, będzie miał możliwość realnej weryfikacji swoich szans w zakresie skutecznego ubiegania się o zatrudnienie.

Pracodawca podał w ogłoszeniu rekrutacyjnym zwięzłą informację o poszukiwaniu pracownika biurowego ze stopniem niepełnosprawności. Takie ogłoszenie nie daje praktycznie podstaw do dokonania przez niepełnosprawnego kandydata do pracy oceny możliwości wykonywania oferowanej pracy. Pracownikiem biurowym może być bowiem osoba, która większość czasu spędza przed monitorem ekranowym w pozycji siedzącej - co może być sytuacją dla niepełnosprawnego optymalną, jak również osoba, która często musi przemieszczać się między pomieszczeniami pracy czy poszczególnymi kondygnacjami budynku będącego siedzibą zakładu pracy, który nie zawsze jest wyposażony w windy lub inne usprawnienia.

Dla osób niepełnosprawnych, które rozważają zatrudnienie, istotną informacją jest fakt dostosowania infrastruktury w zakładzie pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych - posiadania podjazdów, windy czy odpowiednio szerokich przejść. Warto zatem wspomnieć w ogłoszeniu rekrutacyjnym, że zakład pracy ma usprawnienia dla osób niepełnosprawnych w przypadku poszukiwania takich pracowników.

