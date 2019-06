Wysokie kary za niestosowanie obowiązkowego split paymentu od 1 września 2019 r.

Zdaniem Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan:

• Bardzo wysokie sankcje wynoszące 100% dodatkowego zobowiązania w VAT za błędne oznaczenie faktury przez sprzedającego albo pomyłkowe nieopłacenie faktury w MPP przez nabywcę, są nieadekwatne do wagi i charakteru przewinienia.

• Sankcja w postaci braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów za niedokonanie płatności w MPP wychodzi poza cel ustawy, jest nieproporcjonalna i wykracza poza zakres zgody UE na wprowadzenie specjalnego rozwiązania jakim jest MPP.

• 1 września 2019 r. to nierealny termin wejścia w życie ustawy, aby przedsiębiorcy zdążyli przygotować się do tak dużej zmiany w zakresie rozliczeń w VAT. Konieczne jest co najmniej półroczne vacatio legis.

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP) stosowany będzie do transakcji na kwotę przekraczającą 15 000 zł dotyczących towarów lub usług wymienionych w nowym załączniku nr 15 do ustawy. Obejmie przede wszystkim towary i usługi, które obecnie rozliczane są na zasadach odwrotnego obciążenia, są to m.in. sprzedaż artykułów stalowych, złomu, komputerów, części samochodowych, surowców wtórnych, robót budowlanych. Istotą rozwiązania jest podzielenie płatności wynikającej z faktury na kwotę płaconą na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy i kwotę VAT-u trafiającą na specjalny rachunek VAT.

Kwoty zgromadzone na koncie VAT sprzedawca będzie mógł wykorzystać na zapłatę VAT-u należnego do urzędu skarbowego, VAT-u wynikającego z faktur zakupowych, zobowiązań z tytułu podatków dochodowych, akcyzy, odsetek, należności celnych i składek ZUS.

Za niestosowanie obowiązkowego split paymentu grozić będą bardzo wysokie sankcje. Jeżeli sprzedawca nie oznaczy faktury zwrotem „mechanizm podzielonej płatności", co ma pozwolić sprzedawcy na łatwą identyfikację, kiedy ma zastosować specjalny komunikat przelewu, grozi mu sankcja w wysokości 100% kwoty VAT-u wykazanej na fakturze.



- Tak wysoka sankcja jest nieadekwatna do wagi i charakteru przewinienia. W praktyce brak prawidłowego oznaczenia może być wynikiem pomyłki, braku wiedzy, błędu systemu księgowego, które w dodatku nie muszą oznaczać, że faktura nie zostanie zapłacona z zastosowaniem MPP. Proponowana sankcja jest nieproporcjonalna i uderzy przede wszystkim w mikro i małych przedsiębiorców wystawiających faktury samodzielnie, bez użycia programów do wystawiania faktur, niemających odpowiednich środków na wdrożenie rozwiązań informatycznych i wykwalifikowanych służb księgowych - mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

