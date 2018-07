Jak działa split payment?

Jak działa Mechanizm Podzielonej Płatności?

Mechanizm Podzielonej Płatności polega na zastosowaniu systemu płatności, w którym wskazana na fakturze VAT kwota netto trafia (jak dotychczas) na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK dostawcy, natomiast kwota podatku VAT trafia na wyodrębniony rachunek (rachunek VAT), o ograniczonej dostępności dla dostawcy. Po wejściu w życie Mechanizmu Podzielonej Płatności banki oraz SKOKi utworzyły bezpłatnie dla swoich klientów biznesowych wyodrębnione rachunki VAT, a także umożliwiły korzystanie ze specjalnych komunikatów przelewu, dedykowanych dla Mechanizmu Podzielonej Płatności.

Płatność z zastosowaniem split payment następuje w formie jednego przelewu przy użyciu dedykowanego komunikatu przelewu, w którym należy wskazać numer faktury, numer NIP dostawcy, kwotę netto oraz kwotę VAT. Następnie bank albo SKOK samodzielnie przekazuje wskazane w specjalnym komunikacie przelewu kwoty (podatnik nie musi znać rachunku VAT kontrahenta).

Środki na rachunku VAT

Środki zgromadzone na rachunku VAT będą mogły być wypłacane wyłącznie w celu zapłaty zobowiązań podatkowych z tytułu VAT do Urzędu Skarbowego, płatności VAT na rachunek VAT dostawcy lub z tytułu zwrotu kwoty VAT (wynikającej z korekty).

Przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku VAT na inne cele jest możliwe wyłącznie ze zgodą Naczelnika Urzędu Skarbowego wydawaną w terminie 60 dni na pisemny wniosek podatnika.

Korzyści dla podatnika

Ustawodawca stara się zachęcić do korzystania z Mechanizmu Podzielonej Płatności poprzez przyznanie szeregu korzyści podatnikom, którzy zdecydują się na jego zastosowanie. Do najważniejszych korzyści należą wyłączenie solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zobowiązania podatkowe dostawcy, brak zastosowania podwyższonych odsetek za zaległości VAT, obniżenie kwoty zobowiązania do zapłaty przy zapłacie zobowiązania przed terminem, czy też przyśpieszony zwrot VAT (w terminie 25 dni od dnia złożenia deklaracji). Stosowanie Mechanizmu Podzielonej Płatności ma stanowić także jedną z podstawowych przesłanek dochowania należytej staranności przy weryfikacji kontrahentów.

Dobrowolność

Obecnie Mechanizm Podzielonej Płatności jest dobrowolny – to nabywca towaru lub usługi decyduje, czy w ramach danej faktury chce dokonać rozdzielenia kwot, czy też woli zapłacić całą należną kwotę na dotychczasowych zasadach.

Ministerstwo Finansów w swoich komunikatach potwierdza, że w ramach swobody umów przedsiębiorcy mają możliwość umownego uregulowania, czy we wzajemnych relacjach decydują się na zastosowanie split payment, czy też nie.

Split payment w innych krajach Unii

Spośród innych krajów Unii Europejskiej, Mechanizm Podzielonej Płatności funkcjonuje obecnie w Czechach oraz we Włoszech, z tą różnicą, że kwota podatku VAT wpłacana jest tam przez podatnika bezpośrednio na rachunek Urzędu Skarbowego.

W najbliższym czasie przekonamy się, czy wprowadzony w Polsce Mechanizm Podzielonej Płatności upowszechni się w praktyce obrotu.

Podstawa prawna

art. 108 a-d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Autor: Kinga Stefańska, radca prawny w kancelarii GSW LEGAL Grabarek, Szalc i Wspólnicy