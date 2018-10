Jakie są konsekwencje podatkowe umorzenia pożyczki udzielonej pracownikowi z zfśs

Umorzenie pożyczki z zfśs powoduje, że Państwa pracownik otrzymał z tego tytułu przychód ze stosunku pracy. Natomiast w przypadku umorzenia pożyczki po śmierci pracownika jego spadkobiercy, co do zasady, osiągną przychód z innych źródeł. Niekiedy fiskus przyjmuje, że zobowiązanie pracownika z tytułu pożyczki wygasa z chwilą jego śmierci, a to oznacza, że spadkobiercy nie osiągają przychodu. Ponieważ stanowisko organów podatkowych nie jest jednoznaczne w stosunku do przychodów spadkobierców zmarłego pracownika, powinni Państwo wystąpić do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w tym zakresie. Szczegóły w uzasadnieniu.

Pożyczki udzielane pracownikowi przez pracodawcę ze środków zfśs nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednak w przypadku umorzenia takiej pożyczki pracownik osiąga przychód ze stosunku pracy ( art. 12 ust. 1 ustawy o pdof ).

W 2017 r. pracodawca przyznał pracownikowi pożyczkę z zfśs w kwocie 3000 zł. Powodem przyznania pożyczki była trudna sytuacja życiowa (choroba) pracownika. W 2018 r. pracodawca umorzył 900 zł pożyczki. Jest to kwota, którą należy doliczyć do pozostałych przychodów pracownika ze stosunku pracy i opodatkować.

Natomiast w przypadku umorzenia pożyczki po śmierci pracownika spadkobiercy osiągną przychód z innych źródeł ( art. 20 ust. 1 ustawy o pdof ). Wówczas pracodawca musi pamiętać o obowiązku wystawienia informacji PIT-8C na dane spadkobierców o wysokości tego przychodu.

Jednak w interpretacji indywidualnej z 1 grudnia 2017 r. (sygn. 0112-KDIL3-1.4011.293.2017.1.AMN) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) przedstawił inny, korzystny dla spadkobierców sposób rozliczenia umorzenia pożyczki po zmarłym pracowniku.

