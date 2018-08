Kryptowaluty bez PCC od lipca 2018 r.

Do tej pory inwestorzy musieli rozliczyć się z każdej transakcji poprzez wypełnienie deklaracji PCC i zapłacenie podatku w wysokości 1% wartości rynkowej kryptowaluty. W konsekwencji w niektórych przypadkach zobowiązania podatkowe z tytułu PCC były nieproporcjonalnie wysokie i mogły nawet przekraczać rynkową wartość posiadanych kryptowalut. Z pomocą w tej kwestii przychodzi rozporządzenie Ministra Finansów z 11 lipca 2018 r., w którym przewidziano zaniechanie poboru podatku PCC od podatników nabywających w drodze umowy sprzedaży lub zamiany walutę wirtualną, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723 i 1075). Samo zaniechanie będzie mieć zastosowanie od 13 lipca 2018 do 30 czerwca 2019 r.

Nowe rozporządzenie stanowi odpowiedź Ministerstwa Finansów na liczne kontrowersje związane z linią orzeczniczą sądów w sprawie opodatkowania obrotu walutą wirtualną podatkiem PCC. Sądy uznają, że obrót kryptowalutami na podstawie umowy sprzedaży lub zamiany powinien być przedmiotem podatku od czynności cywilnoprawnych. Cyfrowe waluty zostały bowiem w sądowym orzecznictwie zakwalifikowane jako prawa majątkowe. Takie stanowisko wyraża m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 6 marca 2018 r. (sygn. akt – II FSK 488/16).

W uzasadnieniu projektu nowego rozporządzenia resort finansów wskazał, że „stosowanie ścisłej wykładni przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych może skutkować nałożeniem na podatników obowiązków niemożliwych do wykonania, prowadzących w wielu przypadkach do konfiskaty majątku, a tym samym naruszeniem konstytucyjnej zasady dotyczącej prawa do ochrony własności.” Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że specyfika tego rynku i fakt zawierania licznych umów może w niektórych przypadkach prowadzić do tego, że zobowiązania podatkowe z tytułu PCC będą nawet większe od wartości posiadanych przez danego podatnika walut wirtualnych, dlatego potrzebne są nowe rozwiązania. Zgodnie z informacjami podanymi przez Ministerstwo Finansów, w dalszym ciągu trwają prace nad rozwiązaniami systemowymi, które unormują cały rynek kryptowalut, także na gruncie podatkowym.

Zdaniem ekspertów, zaniechanie poboru podatku PCC to krok w stronę normalizacji sytuacji prawno-podatkowej rynku kryptowalut, ale jednocześnie podatnicy, którzy zawierali umowy sprzedaży/wymiany kryptowalut przed wejściem w życie rozporządzenia, znaleźli się w niekorzystnej pozycji. Nie skorzystają oni z nowego zwolnienia, bowiem nie obejmuje ono umów sprzedaży/zamiany walut wirtualnych, które zostały zawarte przed datą 13 lipca 2018 r.

autor: radca prawny Paulina Piekarska

