Kiedy można odliczyć VAT od zakupów objętych mechanizmem odwróconego obciążenia

Spółka (podatnik VAT czynny) w ramach prowadzonej działalności dokonuje m.in. zakupu towarów w kraju objętych mechanizmem odwróconego obciążenia (tj. transakcji, w stosunku do których podmiotem zobowiązanym do rozliczenia VAT jest nabywca). Nabywane w mechanizmie odwróconego obciążenia towary są wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Spółce przysługuje zatem pełne prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu tych zakupów objętych mechanizmem odwróconego obciążenia.