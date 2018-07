Jak dokumentować i wykazywać w JPK_VAT zakupy owoców od rolników ryczałtowych

W celu dokumentowania zakupów od rolników ryczałtowych przedsiębiorstwo powinno wystawiać faktury VAT RR. Zakupy te powinny być wykazywane w poz. 45 i 46 deklaracji VAT-7/VAT-7K, jak również w poz. K_45 i K-46 pliku JPK_VAT. Wykazując te zakupy w plikach JPK w miejscu, gdzie jest wskazywany NIP sprzedawcy, należy wpisać słowo "brak".

Jeżeli nabywca produktów rolnych jest czynnym podatnikiem VAT, a sprzedawca - rolnikiem ryczałtowym, to sprzedaż powinna być dokumentowana fakturą wystawioną przez nabywcę.

Faktura VAT RR wystawiana przez nabywcę

Przepisy art. 115-118 ustawy o VAT określają szczególną procedurę opodatkowania dotyczącą rolników ryczałtowych. W przypadku gdy procedura ta ma zastosowanie, faktury nie są wystawiane przez rolników ryczałtowych, lecz przez czynnych podatników VAT nabywających od nich produkty rolne lub usługi rolnicze. Są to tzw. faktury VAT RR (art. 116 ust. 1-4 ustawy o VAT).

Jeżeli nabywca produktów rolnych jest czynnym podatnikiem VAT, a sprzedawca - rolnikiem ryczałtowym, sprzedaż powinna być udokumentowana fakturą wystawioną przez nabywcę (a nie przez sprzedawcę).

Takie właśnie faktury powinny być, co do zasady, wystawiane we wskazanej sytuacji, tj. w przypadku zakupu owoców na giełdzie warzywno-owocowej od niezarejestrowanych rolników. Prawie każdy rolnik dokonujący dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, który nie zrezygnował z korzystania ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, jest rolnikiem ryczałtowym (art. 2 pkt 19 ustawy o VAT). Wyjątek dotyczy rolników obowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

DEFINICJE

Rolnik ryczałtowy to rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT (z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych).

A zatem w celu udokumentowania zakupów owoców od niezarejestrowanych jako podatnicy VAT rolników przedsiębiorstwo, co do zasady, powinno wystawiać faktury VAT RR.

