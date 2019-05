Wyzwania w handlu detalicznym 2019

Dbałość o środowisko naturalne w handlu detalicznym

Z jakimi wyzwaniami się mierzy się rynek detaliczny w 2019 r.? Kto wyznacza trendy? Jak ewolucja zachowań konsumentów wpływa na zapotrzebowanie na kadrę?

Ważnym trendem, który stał się nieodłącznym elementem branży retail, jest dbałość o środowisko naturalne. Coraz trudniej jest znaleźć firmę modową, która nie korzysta z ekologicznej bawełny lub nie jest zaangażowana w projekty ukierunkowane na zrównoważony rozwój. Greenpeace w swoim raporcie Destination Zero – Seven Years of Detoxing the Clothing Industry wyróżniło wiele działań, m.in. programy gospodarki wodnej (np. GAP), zmniejszenie liczby odpadów (grupa PVH – właściciele marek Calvin Klein i Tommy Hilfiger) czy kolekcje z recyklingu (H&M i The North Face).

reklama reklama



Internet, cross akcje, pop-upowe serie

Dla dużych marek z długoletnią tradycją wyzwaniem jest dostosowanie oferty do oczekiwań pokolenia „Z”, dla którego social media i internet to środowisko naturalne. Można zauważyć coraz większą popularność tzw. cross akcji. To strategia budowania marki oparta na wypuszczaniu krótkich, intrygujących, pop-upowych serii produktów, na które popyt jest większy niż podaż. Takie działania podejmowały m.in. marki Gucci i Supreme.

Brexit

W bieżącym roku wiele w branży retail może zmienić Brexit i warunki, na jakich zostanie przeprowadzony. 63% projektantów odzieży i 55% brytyjskich producentów towarów luksusowych sprzedaje swoje towary na rynkach zewnętrznych. Czy świat będzie gotów zapłacić więcej za brytyjski design, czy też produkty z metką „made in UK” przestaną być modne? Odpowiedź poznamy w najbliższych miesiącach.

Showroom

W publikacjach branżowych przez wszystkie przypadki odmienia się słowo showroom. Dla jednych to sposób na ominięcie ustawy ograniczającej handel w niedzielę, dla innych - kolejny krok na drodze do pełnego omnichannelingu. Coraz bardziej popularny jest webrooming, czyli wstępna selekcja towarów online. Po jej dokonaniu klienci odwiedzają salon, w którym mogą zasięgnąć opinii eksperta i przymierzyć wybrane produkty.

Platformy w modelu subskrypcyjnym

Ogromny sukces platform działających w modelu subskrypcyjnym spowodował intensywny rozwój firm zaopatrujących klientów w nowe ubrania czy akcesoria. Po opłaceniu miesięcznego abonamentu można otrzymać produkty skrojone na miarę gustu i potrzeb. To idealna propozycja dla tych, którzy potrzebują modnych ubrań, a nie chcą tracić czasu na chodzenie po sklepach.

Sztuczna inteligencja - specjaliści z obszarów Big Data i machine learning

Kolejnym aspektem zmieniającym rynek detaliczny jest rozwój narzędzi sztucznej inteligencji (AI). Celem każdej firmy jest dostarczanie klientom możliwie najbardziej spersonalizowanej oferty. Przedsiębiorstwa chcą antycypować modowe lub technologiczne potrzeby swoich konsumentów poprzez odpowiednią komunikację. Dzięki temu przywiązują klientów do marki na lata i zapewniają sobie stabilne zyski. Taka strategia generuje duży popyt na specjalistów z obszarów Big Data oraz machine learning. Umiejętności te w szybkim tempie zyskują na znaczeniu.

Źródło: Goldman Recruitment