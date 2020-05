Tarcza finansowa PFR - problemy MŚP

Program pomocy dla sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oferowany w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju jest bardzo istotnym wsparciem dla firm dotkniętych sytuacją związaną z COVID-19.

Wielu przedsiębiorców już otrzymało subwencje w ramach tego programu, niestety jednak, tempo jego wprowadzania w życie spowodowało, że pewne założenia programowe nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości, na skutek czego część przedsiębiorstw jest z niego de facto wyeliminowana.

Poniżej przedstawiamy najczęściej spotykane błędy w wypełnianiu wniosków oraz wskazujemy pewne wady systemu wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR dla sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw:

Wykazując spadek obrotów, należy zweryfikować deklaracje VAT-7 lub JPK_VAT

Dane administracji skarbowej służą do weryfikacji oświadczeń składanych we wnioskach o subwencje. Należy więc pamiętać o złożeniu deklaracji VAT-7 lub JPK_VAT za okres wskazany do wykazania spadku obrotów, np. wykazując spadek kwiecień do marca 2020 r., przedsiębiorca rozliczający się miesięcznie powinien złożyć deklaracje VAT-7 za kwiecień oraz odczekać co najmniej 4 dni kalendarzowe, aby system administracji skarbowej zarejestrował deklaracje.

Rozliczający się kwartalnie z VAT mają problem

Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie, będą mogli wykazać spadek dopiero po złożeniu JPK_VAT za drugi kwartał 2020 r., czyli dopiero w lipcu.

Kłopotliwe zaliczki

Zaliczki, pomimo tego, że nie są sprzedażą, pojawiają się jednak w rejestrze VAT – system weryfikacji wniosków interpretuje takie zaliczki jako sprzedaż, tym samym zaniżając spadek obrotów, a to z kolei ma negatywny wpływ na wysokość subwencji (im większy spadek, tym większa subwencja).

Spadek ilościowy – gdzie mam to wpisać?!

• pomimo, że dokumenty programu Tarczy Finansowej PFR przewidują taka możliwość, to systemy bankowe wniosków nie pozwalają na wskazanie danych, w celu wykazania spadku ilościowego jako spadku przychodów ze sprzedaży towarów i usług (większość systemów bankowych pozwala na wykazanie wyłącznie spadku wartościowego).

Uwaga na przecinki!

Stawianie przecinków pomiędzy cyframi w polu wnioskowanej kwoty subwencji np. „250,000”, może spowodować, że system zakwalifikuje taką kwotę jako „250” zł. Beneficjent, który uzyskał kwotę wnioskowaną, nie ma drogi do odwołania, ponieważ kwota uzyskanej subwencji odpowiada kwocie wnioskowanej!

Odmienne sposoby liczenia zatrudnienia

Program przewiduje odmienne sposoby obliczania stanu zatrudnienia dla potrzeb ustalenia statusu przedsiębiorcy (mikro-, mały i średni przedsiębiorca), a inne na potrzeby ustalenia poziomu ewentualnego umorzenia subwencji.

Jakiej wielkości jestem przedsiębiorcą?

Należy sumować wartości zatrudnienia, obrotów oraz sum bilansowych przedsiębiorstw powiązanych oraz (proporcjonalnie) przedsiębiorstw partnerskich. Sposób zliczania tych wartości niekiedy jest bardzo czasochłonny i problematyczny.

Wiele przedsiębiorstw, które intuicyjnie sądziły, że kwalifikują się do statusu mikroprzedsiębiorcy, będzie kwalifikować się do statusu MŚP. Znowu, te przekonane o swoim statusie MŚP, mogą okazać się dużymi przedsiębiorcami!

Eksperci:

Szymon Żółciński - ekspert BCC ds. funduszy strukturalnych i pomocy publicznej partner w Crido

Filip Badziak - senior associate w Crido

Źródło: Business Centre Club