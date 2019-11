Firmom brakuje specjalistów od cyberbezpieczeństwa

Według globalnego badania firmy Infosecurity (ISC) aż 65% przedsiębiorstw uskarża się na brak wystarczającej liczby specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa[1]. Tymczasem w wyniku coraz powszechniejszego wykorzystywania w biznesie cyfrowych rozwiązań pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo IT są uważani za niezbędny element każdego zespołu.

Firmom zależy na kandydatach z dużym doświadczeniem w kwestiach bezpieczeństwa. Niestety, zapotrzebowanie na takich pracowników już dawno przekroczyło ich rzeczywistą liczbę. W dodatku przedsiębiorstwa są gotowe oferować specjalistom bardzo wysokie stawki. Sprawia to, że mniejsze firmy czy jednostki samorządowe przegrywają wyścig o fachowca już na samym starcie, nie mogąc konkurować pod względem finansowym z większymi firmami.

reklama reklama



Polecamy: Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

Odrębną kategorią firm, które szczególnie potrzebują osób wyspecjalizowanych w obszarze cyberbezpieczeństwa, są przedsiębiorstwa korzystające na co dzień z technologii operacyjnych (OT). W ich przypadku pojawia się dodatkowy problem braku specjalistycznej wiedzy dotyczącej zabezpieczania OT połączonego z tradycyjnymi środowiskami IT. Dotyczy to nie tylko pracowników firm, ale również zewnętrznych dostawców usług ochronnych. Dodatkową trudnością jest to, że systemy przemysłowe są bardzo zróżnicowane.

Jak więc firmy mogą przeciwdziałać tym problemom? Przede wszystkim wspierać i w miarę możliwości organizować wszelkiego typu działania edukacyjne w zakresie cyberbezpieczeństwa. 52% firm zgadza się, że w dziedzinie bezpieczeństwa najważniejsze jest praktyczne doświadczenie. 7 na 10 zaś przyznaje, że na specjalistyczne certyfikaty zwraca jeszcze większą uwagę niż na ukończone przez kandydata studia.

Warto również zachęcać firmy, aby inwestowały we własnych pracowników, którzy już mają odpowiednie umiejętności i doświadczenie techniczne. Oni mogliby skorzystać ze szkoleń oraz kursów edukacyjnych w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Jolanta Malak, dyrektor Fortinet w Polsce