Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

podczas wizyty w urzędzie

listownie

elektronicznie

ZAŁATW ONLINE

Zrealizuj usługę online. Wniosek podpiszesz Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ważne! Jeśli jeszcze nie masz Profilu Zaufanego możesz go szybko uzyskać, wystarczy, że korzystasz z bankowości elektronicznej.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek otrzymasz tylko jeśli twoja firma jest zgłoszona do ZUS jako płatnik, a więc figuruje jako płatnik w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS tzw. KSI ZUS. W przeciwnym razie zamiast zaświadczenia o niezaleganiu, otrzymasz zaświadczenie stwierdzające, że twoja firma nie jest wpisana do rejestru płatników składek KSI ZUS.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę możesz zrealizować przez internet, klikając przycisk Załatw online.

Możesz też złożyć wniosek papierowy w dowolnej placówce ZUS.

Skorzystaj z wyszukiwarki, aby znaleźć najbliższą placówkę ZUS.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

Jeśli chcesz złożyć wniosek papierowy w placówce ZUS, możesz skorzystać z formularza Wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS. We wniosku możesz określić sposób odbioru zaświadczenia. Przykładowo, nawet jeśli wyślesz wniosek pocztą do wybranej placówki ZUS, zaświadczenie możesz odebrać w formie elektronicznej, na swoim koncie na platformie PUE ZUS.

Jeśli składasz wniosek z czyjegoś upoważnienia albo chcesz upoważnić kogoś do odbioru zaświadczenia - dołącz do wniosku pełnomocnictwo. Możesz skorzystać z przygotowanego przez ZUS formularza PEL.

Dokumenty

1.Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

2.Pełnomocnictwo ZUS PEL

2. Urząd wyda ci zaświadczenie

Urząd sprawdzi stan rozliczeń na podstawie dokumentów rozliczeniowych i wpłat składek zapisanych na twoim koncie płatnika składek. Jeśli na koncie nie będzie zadłużenia – otrzymasz zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na:

ubezpieczenia społeczne

ubezpieczenie zdrowotne

Fundusz Pracy

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz Emerytur Pomostowych

Urząd przygotuje zaświadczenie do odbioru w formie wskazanej przez ciebie we wniosku i przekaże je zgodnie z wnioskiem - tobie lub twojemu pełnomocnikowi: osobiście w wybranej placówce ZUS, pocztą albo elektronicznie. Jeśli wybierzesz zaświadczenie elektroniczne, będzie ono miało postać dokumentu elektronicznego, z możliwością wydruku i zapisania na dysku, w formacie xml. Będzie potwierdzone podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do jego wydania.

Dokumenty

1.Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

Ile zapłacisz

Zaświadczenie otrzymasz bezpłatnie.

Ile będziesz czekać

Zaświadczenie otrzymasz nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W sprawie, która nie budzi wątpliwości urzędu, zaświadczenie otrzymasz od razu.

Jak możesz się odwołać

Jeżeli urząd odmówi ci wydania zaświadczenia o niezaleganiu, otrzymasz decyzję. Od decyzji możesz odwołać się do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania – zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.

Warto wiedzieć

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek potwierdza, że nie zalegasz z opłacaniem składek na dzień wydania zaświadczenia. Nawet drobne zaległości mogą być powodem odmowy wydania zaświadczenia o niezaleganiu.

Poświadczanie wydanych zaświadczeń o niezaleganiu

Jeśli twój kontrahent ma wątpliwość co do autentyczności przedłożonego mu zaświadczenia, może w prosty sposób je zweryfikować. Wystarczy skorzystać z elektronicznej weryfikacji zaświadczeń o niezaleganiu na stronie ZUS.

Podstawa prawna

