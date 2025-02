Równowaga IT: On-Premise, Cloud czy Hybrid? Który model najlepiej zoptymalizuje Twoje koszty i infrastrukturę?

Chmura kusi elastycznością, on-premise zapewnia kontrolę, a model hybrydowy łączy to, co najlepsze z obu światów. W dobie rosnących kosztów subskrypcji i regulacji prawnych firmy coraz częściej wybierają strategię Hybrid IT. Czy to przyszłość infrastruktury IT? Sprawdź, jak znaleźć idealną równowagę i zoptymalizować wydatki na technologie.

Równowaga rozwiązań IT: On-Premise vs. Cloud vs. Hybrid

Dlaczego hybryda staje się modelem preferowanym?

Era transformacji cyfrowej skłoniła firmy do wdrażania rozwiązań chmurowych, obiecujących skalowalność, elastyczność i poprawę współpracy między zespołami. Jednak pomimo ich niezaprzeczalnych zalet, pełna migracja do chmury nie zawsze jest najbardziej opłacalną, czy wręcz strategiczną decyzją. Wiele organizacji napotyka nieoczekiwane koszty, wyzwania wynikające ze zgodności z regulacjami oraz problemy operacyjne podczas całkowitego przechodzenia na chmurę. W wielu przypadkach infrastruktura IT działająca lokalnie (on-premise) wciąż pozostaje wartościową opcją, zwłaszcza dla firm, które chcą zachować większą kontrolę bezpieczeństwa danych, przewidywalność kosztów w długim okresie i zgodność z regulacjami. Tradycyjne modele on-premise zapewniają stabilność, jednak nie oferują wystarczającej elastyczności potrzebnej do obsługi dynamicznych obciążeń i stale rosnących wymagań. W celu eliminacji powyższych ograniczeń pojawiają się rozwiązania hybrydowe: praktyczne i skalowalne, łączące zalety infrastruktury lokalnej oraz środowisk chmurowych. Zamiast całkowicie przechodzić na subskrypcje chmurowe, firmy mogą przyjąć zrównoważone podejście, integrując wieczyste licencje oprogramowania z usługami chmurowymi, aby zapewnić kontrolę kosztów, efektywność operacyjną i skalowalność na własnych warunkach. Firma analityczna Gartner prognozuje, że do 2027 roku 90% organizacji wybierze właśnie model hybrydowy. Dlaczego hybryda staje się modelem preferowanym? Podejście Hybrid IT umożliwia organizacjom przechodzenie na chmurę we własnym tempie, dając pewność, że kluczowe aplikacje, wrażliwe dane lub starsze systemy pozostają bezpiecznie przechowywane lokalnie. Równolegle środowiska chmurowe oferują zasoby dostępne na żądanie do skalowania operacji, gdy pojawi się taka potrzeba. Model ten zmniejsza zależność od subskrypcji długoterminowych, minimalizując ryzyko wzrostu kosztów i uzależnienia się od jednego dostawcy. Hybrydowe rozwiązanie IT odgrywa również kluczową rolę w branżach podlegających ścisłym regulacjom, gdzie firmy muszą przestrzegać rygorystycznych zasad dotyczących przechowywania i bezpieczeństwa danych. Dzięki połączeniu infrastruktury on-premise z rozwiązaniami chmurowymi organizacje mogą spełniać te wymagania, nie tracąc efektywności. Co więcej, modele hybrydowe wpływają na ciągłość działania firmy. Organizacje mogą inteligentnie rozdzielać obciążenia, zapewniając, że kluczowe operacje pozostaną nienaruszone w przypadku awarii lub problemów z komunikacją. Taka możliwość stanowi solidny fundament dla długoterminowej skalowalności architektury IT w firmie. Optymalizacja dzięki strategiom licencjonowania Jedną z największych zalet rozwiązania hybrydowego jest optymalizacja kosztów. Zamiast przechodzić w 100% na oprogramowanie w chmurze (w modelu pay-as-you-go), firmy mogą integrować wieczyste licencje, aby utrzymać stabilność finansową. W ramach działań odzwierciedlających zmieniające się podejście do zakupów oprogramowania korporacyjnego, Forscope przeprowadziło kompleksową transformację cyfrową firmy AGRO CS , jednego z czołowych przedsiębiorstw chemiczno-ogrodniczej w Europie Środkowej. Zakres wdrożenia objął pełną modernizację kluczowych systemów operacyjnych w sześciu krajach. Fundamentem transformacji była implementacja systemu Windows Server 2022 Datacenter, wspierana przez dwie edycje SQL Server 2019 – Standard i Enterprise – tworząc solidną infrastrukturę dla międzynarodowych operacji firmy. Modernizacja umożliwiła wdrożenie zaawansowanych technologii oraz znaczną optymalizację kosztów. Całkowity koszt realizacji został obniżony o ponad 40% w porównaniu do tradycyjnych kanałów zakupowych, przy jednoczesnym zachowaniu standardów korporacyjnych. „Kluczem do skutecznej implementacji strategii IT jest znalezienie równowagi między chmurą a infrastrukturą lokalną. Dobrze zaprojektowany model hybrydowy pozwala firmom funkcjonować na własnych warunkach, jednocześnie utrzymując kontrolę nad kosztami, bezpieczeństwem i zgodnością. Dzięki temu organizacje mogą się rozwijać, nie rezygnując z kontroli nad kluczowymi zasobami i długoterminową stabilnością finansową" – mówi Jakub Sulak, CEO Forscope. W miarę jak firmy dopracowują swoje strategie IT, kluczowe pytanie nie brzmi już, czy należy wdrażać rozwiązania chmurowe, lecz jak je zintegrować, aby nie stracić kontroli nad kosztami i stabilnością. Model hybrydowy jest elastyczny i umożliwia organizacjom efektywne skalowanie, przy jednoczesnym utrzymaniu długoterminowej kontroli nad infrastrukturą i wydatkami na IT.

