Wady rzeczy leasingowanej

Leasing to umowa w ramach której jedna ze stron (finansujący, leasingodawca) zobowiązuje się do nabycia rzeczy i oddania jej do korzystania na określony czas drugiej stronie. Osobę używającą rzeczy i pobierającą z niej korzyści określa się mianem korzystającego lub leasingobiorcy. W zamian korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Zobacz również: Obowiązki korzystającego w umowie leasingu

Co w sytuacji gdy leasingowana rzecz ma wady?

Finansujący odpowiada za wady rzeczy tylko jeśli powstały na skutek okoliczności za które ponosi on odpowiedzialność. Stosuje się wtedy odpowiednio przepisy o najmie.

reklama reklama

Wszystkie uprawnienia z tytułu wad rzeczy posiada korzystający. Przechodzą one na niego z mocy ustawy w chwili zawarcia przez finansującego umowy ze zbywcą. Wyjątek stanowi uprawnienie do odstąpienia od umowy ze zbywcą. Takie prawo ma finansujący jednak może to zrobić jedynie na żądanie korzystającego.

Polecamy: Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Odstąpienie od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy powoduje wygaśnięcie umowy leasingu. Zgodnie z art. 7098 § 5 w takiej sytuacji finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz umowy ze zbywcą.

Jeśli stan rzeczy pogorszy się wskutek nienależytej dbałości o rzecz przez korzystającego finansujący powinien upomnieć go na piśmie. W sytuacji gdy pomimo upomnienia korzystający nie dokona odpowiednich napraw oraz nie będzie dbał o utrzymanie rzeczy w stanie nie gorszym niż ten, który wynika z normalnego użytkowania finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym.

Zobacz: Leasing

Podstawa prawna:

Kodeks cywilny