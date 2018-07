Obowiązki korzystającego w umowie leasingu

Leasing to umowa w ramach której jedna ze stron (finansujący, leasingodawca) zobowiązuje się do nabycia rzeczy i oddania jej do korzystania na określony czas drugiej stronie. Osobę używającą rzeczy i pobierającą z niej korzyści określa się mianem korzystającego lub leasingobiorcy. W zamian korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Umowa leasingu musi być zawarta na piśmie. W innym przypadku jest ona nieważna.

reklama reklama

Polecamy: Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Obowiązki korzystającego

Korzystający powinien:

dbać o rzecz, utrzymywać ją w należytym stanie – dokonywać konserwacji i napraw, stan rzeczy powinien być niepogorszony – z uwzględnieniem jej zużycia wskutek normalnego używania,

umożliwić finansującemu sprawdzenie rzeczy pod kątem jej zużycia,

ponosić ciężary związane z własnością lub posiadaniem rzeczy,

niezwłocznie poinformować finansującego o konieczności dokonania istotnej naprawy rzeczy,

ponosić koszty ubezpieczenia od utraty rzeczy – jeśli tak ustalono w umowie,

używać rzeczy i pobierać jej pożytki w sposób określony w umowie leasingu, a gdy umowa tego nie określa - w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy,

powstrzymywać się od dokonywania zmian w rzeczy bez zgody finansującego,

sam korzystać z rzeczy – może ją oddać do używania osobie trzeciej jedynie za zgodą finansującego - razie naruszenia tego obowiązku finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym chyba że umowa stanowi inaczej,

płacić raty w terminach umówionych.

Zobacz: Leasing

Problem 1

Co w sytuacji gdy korzystający nie otrzyma rzeczy w ustalonym terminie?

Jeśli stało się to z winy korzystającego musi on płacić raty w niezmienionych terminach.

Problem 2

Korzystający utracił rzecz

Powinien on w tej sytuacji niezwłocznie zawiadomić finansującego. Jeśli stało się to bez winy finansującego umowa leasingu wygasa. Finansujący może jednak w takiej sytuacji żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz z tytułu ubezpieczenia rzeczy, a także naprawienia szkody.

Podstawa prawna:

Kodeks cywilny