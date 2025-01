Jak w 2025 roku przejść na samozatrudnienie, założyć własną firmę i rozpocząć działalność gospodarczą

Na rynku nie brakuje ofert pracy – i etatowej, i na podstawie umów cywilnych. Jednak indywidualna działalność gospodarcza czy też uruchomienie własnej firmy w jakiejkolwiek innej formie wciąż jest ciekawą alternatywą. Zwłaszcza dla osób przedsiębiorczych, mających pomysł na produkt, którym można podbić rynek, nawet choćby w jakiejś małej niszy.

Ale także dla wysokiej klasy specjalistów, dla których niezależność w miejsce związania z jednym pracodawcą też może mieć wielką cenę i być niepodważalnym atutem dla przyspieszenia awansu finansowego czy rozwoju zawodowego.

Własna firma zamiast etatu: JDG – jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka

– Jak obserwujemy, wraz z nowym rokiem wiele osób zastanawia się nad rozpoczęciem własnego biznesu. Dziś, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom i cyfryzacji, założenie działalności gospodarczej i jej prowadzenie to znacznie prostszy proces niż w przeszłości. Trzeba jednak znać wszystkie wymagania i procedury – mówi Beata Tęgowska, ekspertka ds. księgowości i płac w Systim.pl.

– Nowoczesne narzędzia oraz uproszczone procedury rejestracyjne pozwalają szybko i sprawnie zrealizować formalności, otwierając nowe możliwości dla przyszłych przedsiębiorców – podkreśla ekspertka Systim.pl. – Mogą oni teraz skorzystać z elektronicznej rejestracji, zaawansowanych systemów księgowych oraz zintegrowanych platform do zarządzania finansami stworzonych szczególnie dla małych firm – dodaje.

Pierwszym krokiem jest decyzja o formie prawnej działalności.

W Polsce najpopularniejsze formy to:

Jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o. o.)

Spółka cywilna

Spółka akcyjna i inne.

Każda z tych form ma swoje zalety i wady, zależne od rodzaju działalności, skali operacji i potrzeb właściciela.

– Warto już na tym etapie zasięgnąć porady księgowej i jak najlepiej dopasować formę prawną do typu planowanej działalności – zaznacza Beata Tęgowska.

Drugim krokiem jest rejestracja działalności gospodarczej.

Rejestracja działalności gospodarczej odbywa się elektronicznie poprzez:

CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) – dla jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek cywilnych.

KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) – dla spółek z o.o., spółek akcyjnych i innych spółek handlowych.

Proces rejestracji wymaga:

Wypełnienia formularza online.

Podania podstawowych informacji, takich jak nazwa firmy, adres, PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), dane kontaktowe.

Podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego do uwierzytelnienia wniosku.

Po rejestracji w CEIDG lub KRS, przedsiębiorca automatycznie otrzymuje numer:

REGON – służący do identyfikacji podmiotów gospodarczych w Głównym Urzędzie Statystycznym.

NIP – identyfikacyjny numer podatkowy.

Kolejny krok – Rejestracja w ZUS.

– Każdy przedsiębiorca, bez względu na wielkość firmy i jej działalność, musi zgłosić siebie oraz ewentualnych pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Zgłoszenie obejmuje deklarację do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego – zaznacza Beata Tęgowska.

– Można to zrobić w pełni elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) – dodaje.

Krok następny – Wybór formy opodatkowania

– Przedsiębiorca musi wybrać formę opodatkowania swojej działalności. Do wyboru ma: podatek liniowy, skalę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz kartę podatkową. Każda z form ma swoje plusy i minusy, należy ją dobrać w zależności od wysokości dochodów i charakteru działalności – podkreśla ekspertka Systim.

Następne działanie – Konto bankowe.

– Firmowe konto bankowe, oddzielone od prywatnych finansów przedsiębiorcy, ułatwi zarządzanie finansami i spełnianie obowiązków podatkowych – ocenia ekspertka.

Własna firma w 2025 roku: jak prowadzić rozliczenia z ZUS-em i fiskusem

Ważne wybory dotyczą też księgowości przyszłej firmy.

– Przedsiębiorca musi też zdecydować, jak będzie prowadzić księgowość: samodzielnie, przy użyciu e-księgowości, programów do zarządzania firmą, czy z pomocą księgowej, lub biura rachunkowego – wskazuje Beata Tęgowska.

Nowoczesne narzędzia e-księgowe umożliwiają automatyzację wielu procesów księgowych i są dostępne online, co czyni je atrakcyjnym rozwiązaniem dla mniejszych firm.

– Często mali przedsiębiorcy obawiają się m.in. fakturowania za swoje usługi – zauważa ekspertka ds. księgowości i płac.

– W systemie e-księgowości przedsiębiorcy mają możliwość łatwego i samodzielnego wystawiania różnych rodzajów dokumentów sprzedażowych, takich jak: faktura VAT, faktura Pro Forma, paragonów zwykłych, fiskalnych i innych. Dodatkowo można wystawiać inne dokumenty, takie jak: oferta, list przewozowy, dowód wewnętrzny oraz wszelkie dokumenty zakupowe. Na dokumentach sprzedażowych lub magazynowych można w łatwy sposób dokonywać korekt. Do faktur zakupowych istnieje możliwość wystawienia noty korygującej. Wystawione dokumenty sprzedaży można edytować oraz w każdym momencie wydrukować, pobrać do wersji PDF lub do wersji edytowalnej – mówi Beata Tęgowska.

Własna firma 2025: trzeba pamiętać o wymaganiach branżowych

Przy uruchamianiu własnej działalności gospodarczej trzeba też pamiętać, że może ona podlegać zgłoszeniu do Sanepidu lub innych organów kontrolnych.

– W zależności od rodzaju działalności, konieczne może być zgłoszenie naszej działalności do Sanepidu, Inspekcji Pracy, czy innych odpowiednich instytucji. Dotyczy to głównie branż takich jak gastronomia, usługi kosmetyczne, czy handel – podkreśla ekspertka.

– Niektóre branże wymagają dodatkowych licencji, koncesji, czy zezwoleń. Warto wcześniej zapoznać się z wymaganiami prawnymi dotyczącymi konkretnej działalności – przypomina. Beata Tęgowska.

– Po dopełnieniu wszystkich formalności można rozpocząć działalność gospodarczą. Warto jednak pamiętać o regularnym monitorowaniu zmian w przepisach, prowadzeniu rzetelnej księgowości i zgłaszaniu wszelkich zmian w CEIDG lub KRS – podsumowuje Beata Tęgowska ekspertka ds. księgowości i płac w Systim.pl.