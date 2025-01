Dwa ważne terminy dla przedsiębiorców. Z czym księgowi muszą zdążyć przed końcem stycznia

Najbliższe tygodnie nie dadzą księgowym wytchnienia - terminy. Maraton obowiązków rozliczeniowych za 2024 rok rozpoczyna wystawienie formularzy PIT-11. Są sporym wyzwaniem zarówno dla księgowych, jak i płatników – zawierają szereg danych dochodowych istotnych dla prawidłowego rozliczenia podatników, a jednocześnie czas na ich wystawienie jest bardzo krótki.

Przedsiębiorcy mają czas na wysłanie ich do urzędu skarbowego tylko do 31 stycznia. Na co uważać przy sporządzaniu PIT-11, żeby uniknąć prawnych konsekwencji? Co zrobić, jeśli nie wyrobimy się w terminie?

Firma i księgowa: kluczowe rozliczenie podatkowe dla pracodawcy i płatnika: PIT-11

– PIT-11 jest kluczowy. Stanowi podstawową informację o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. To płatnik wystawia deklarację PIT-11 oraz dostarcza ją zarówno do urzędu skarbowego, jak i do podatnika 36 – mówi Monika Piątkowska, doradca podatkowy w e-pity.pl.

– Jest to obowiązek każdego przedsiębiorcy, który w trakcie roku rozlicza, pobiera i wpłaca zaliczki na podatek dochodowy. PIT-11 to podstawowe źródło wiedzy niezbędnej do sporządzenia zeznania podatkowego takiego jak PIT-37 czy PIT-36 – dodaje ekspertka.

Dwa ważne terminy dla przedsiębiorców

Pierwszy termin to 31 stycznia 2025 r. – do tego czasu płatnicy muszą wysłać wszystkie PIT-11 do urzędu skarbowego, wskazując jako organ podatkowy organ właściwy dla podatnika.

Drugi termin to 28 lutego 2025 r. i dotyczy doręczenia przez przedsiębiorców PIT-11 wszystkim zatrudnionym, na rzecz których dokonywał wypłat. – Sporządzający informację może przekazać zatrudnionemu jego rozliczenie PIT-11 zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej, ale w obu przypadkach termin 28 lutego jest nieprzekraczalny – zaznacza Monika Piątkowska.

Firma i księgowa: jak bezbłędnie złożyć PIT-11?

Dla sporządzenia informacji przez płatników za 2024 r. stosownym będzie formularz PIT-11 z indeksem (29).

Aby uniknąć błędów przy wypełnianiu, najlepiej skorzystać z programu przeznaczonego do sporządzenia deklaracji PIT-11, PIT-8C, PIT-4R i IFT, np. e-pity Płatnika.

– PIT-11 przekazywany jest do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie. Płatnik będący osobą fizyczną, wysyłając tę informację, ma dwie opcje: może wykorzystać e-podpis lub potwierdzić deklarację zestawem danych autoryzujących. Pozostali płatnicy, np. spółki z o.o., są zobowiązani posiadać e-podpis – wyjaśnia Monika Piątkowska.

Jeśli chodzi o przekazanie PIT-11 pracownikom, trzeba pamiętać, że to płatnik, a nie podatnik decyduje o formie elektronicznej lub papierowej przekazania dokumentów.

– Podatnik nie może zatem negować formy, w jakiej została mu udostępniona deklaracja – przypomina Monika Piątkowska.

W przypadku elektronicznego doręczenia pracownikom PIT-11 wystarczy przesłać go na adres e-mail osoby zatrudnionej lub udostępnić w specjalnym, zabezpieczonym programie, np. Odbierz PIT.

Obowiązki księgowej: nie wystawienie PIT-11 na czas jakie skutki

Zdarza się, że osoby wystawiające informację o dochodach nie doręczą w wymaganym terminie formularza PIT-11 do organu podatkowego lub podatnika. Co wtedy?

– Płatnik, który dostarczył PIT-11 po terminie, wraz ze spóźnionym formularzem, powinien złożyć czynny żal w urzędzie skarbowym. Pozwoli mu to uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej – uspokaja doradczyni podatkowa, Monika Piątkowska.