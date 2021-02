Jak bezpiecznie inwestować w niepewnych czasach?

Co oznacza zdywersyfikowany portfel?

Potencjalny inwestor powinien zdawać sobie sprawę z tego, że każda inwestycja obarczona jest ryzykiem, a im wyższa stopa zwrotu, tym ryzyko jest wyższe. Do najbardziej popularnych zagrożeń należą: ryzyko utraty środków wynikające np. z utraty płynności finansowej emitenta, czyli podmiotu zajmującego się sprzedażą papierów wartościowych, ryzyko otoczenia prawnego, politycznego, ryzyko czasu, a więc przedłużenie inwestycji, a także ryzyko walutowe bądź koniunkturalne. Sposobem na ograniczenie tego typu zagrożeń jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, a więc inwestowanie kapitału w różne aktywa w ramach odmiennych branż. W celu osiągnięcia najlepszej możliwej płynności finansowej konieczne jest wybór instrumentów długo i krótkoterminowych.

- W czasie niestabilnej sytuacji gospodarczej wywołanej pandemią, szczególnie widoczne jest, jak dla bezpieczeństwa i efektywności inwestycji ważne jest posiadanie zdywersyfikowanego portfela, który pozwala znacznie ograniczyć ryzyko inwestycyjne. Niezmiernie istotne jest dysponowanie różnymi instrumentami o innym współczynniku korelacji stóp zwrotu. Rynek finansowy oferuje obecnie szereg możliwości inwestycyjnych w aktywa stałe, w aktywa płynne typu papiery wartościowe, inwestycje kapitałowe, a także dobra materialne takie jak złoto, nieruchomości czy ziemia. To ostatnie zasługuje na szczególną uwagę - inwestowanie w ziemię uznawane jest za bezpieczną przystań w czasach kryzysu. Oczywiście nie bez znaczenia pozostaje tu wybór gruntu. Ciekawą propozycją są Mazury, które posiadają wysoki potencjał wzrostu wartości, a wciąż są regionem niedoszacowanym - w porównaniu do nieruchomości europejskich w podobnych lokalizacjach jest tam po prostu tanio - mówi Cezary Chybowski, prezes Reliance Polska, właściciel portalu inwestycyjnego Obligain.





Kim jest licencjonowany podmiot pośredniczący?

Poza dywersyfikacją portfela inwestycyjnego, ważnym elementem minimalizującym czynniki ryzyka jest współpraca z licencjonowanym podmiotem, który regularnie poddaje się badaniu biegłego rewidenta, posiada radę nadzorczą czy działa pod kuratelą renomowanego domu maklerskiego.

- Inwestycja może cechować się różnymi stopniami ryzyka, jednak gwarantem bezpieczeństwa transakcji powinien być sprawdzony podmiot pośredniczący. Dlatego w tym niepewnym czasie, gdy łatwo jest paść ofiarą oszustwa finansowego, właściciele platformy inwestycyjnej Obligain postanowili rozpocząć działalność na rynku regulowanym, dobrowolnie poddając się kontroli Komisji Nadzoru Finansowego. W tym celu powołana została pierwsza w pełni zautomatyzowana spółka Nordheim, pełniąca, po uzyskaniu licencji, funkcje agenta firmy inwestycyjnej - mówi Cezary Chybowski. - Co dzięki temu zyska klient? Przede wszystkim pełną anonimowość w podejmowaniu decyzji oraz całkowite bezpieczeństwo transakcji. Wszystko będzie transparentne, będziemy posiadali wewnętrznego inspektora nadzoru, a nasi pracownicy będą zobligowani do informowania o swoich własnych transakcjach. Poza tym cały proces naszej działalności będzie zdigitalizowany, począwszy od powiadomień dla klientów o specjalnych okazjach po raportowanie do KNF. Spółką zarządzać będą pasjonaci z długoletnim doświadczeniem w branży, pracujący wcześniej w renomowanych domach maklerskich czy towarzystwach funduszy inwestycyjnych - dodaje właściciel portalu inwestycyjnego Obligain.

Nieprzewidziane zdarzenia na globalną skalę i ich ekonomiczne konsekwencje, powodujące niestabilną sytuację wielu spółek, utwierdzają w przekonaniu, że w trakcie kryzysu bezpieczeństwo podejmowanych inwestycji i ochrona posiadanego kapitału są priorytetowe. Niezależnie od wyboru produktów inwestycyjnych i ich stopnia ryzyka, ważne, aby były to produkty zróżnicowane o odmiennym horyzoncie inwestycyjnym, a podejmowane decyzje poprzedzone zostały wnikliwą analizą, najlepiej z doświadczonym doradcą u boku.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA