Venture Capital w Polsce dopiero tworzy własne standardy partnerstwa

Venture Capital na rynku

Fundusze inwestycyjne obecne na rynku w Polsce konkurują nie tylko między sobą, ale także z firmami vc z pozostałej części Europy, które bardzo dobrze się u nas pozycjonują. Mimo to, nasz rynek wcale nie jest przesycony inwestycjami. Zarówno w Warszawie, jak i Wrocławiu – ale także innych ośrodkach technologicznych w naszym kraju – jest wciąż wiele młodych firm i pomysłów wartych uwagi inwestorów.

Gdybym miał wskazać jedną branżę w Polsce, której potencjał inwestycyjny jest wysoki, byłby to z pewnością martech. W ostatnim czasie obserwujemy szybko rosnący popyt na produkty i usługi z tego obszaru, jest to szczególnie widoczne w trwającym okresie pandemii. Projekty te efektywnie rozwijają biznesy, umożliwiając cyfrową transformację, wspierają także kluczowe procesy budowy marki w świecie online. Mimo, że pandemia okazała się testem dla wielu startupów, to polskiej branży vc nie zaszkodziła. Dla naszego funduszu okazała się korzystna z perspektywy podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Od początku lockdownu nie zwalnialiśmy tempa poszukiwań kolejnych spółek do naszego portfolio. Strategia ta przyniosła nam w ostatnim czasie szereg interesujących inwestycji. Z pewnością jednak, COVID-19 sprawił, że inwestorzy w Polsce zwiększyli nieco swoją awersję do ryzyka. Dotyczy to szczególnie branż, które wciąż zmagają się z problemami związanymi z pandemią. Zauważalne są także obniżone wyceny startupów na poziomie seed i wczesnym, a w samych analizach zwraca się większą uwagę na odporność biznesów w obliczu kolejnych, potencjalnych zmian w globalnej gospodarce.

Przewiduję, że w najbliższym czasie sytuacja rynkowa wymusi niejako zmiany we współpracy na linii fundusz – startup. Chodzi tutaj o regularne wsparcie i odpowiedzialną pomoc, których – podczas podejmowania decyzji inwestycyjnej – firmy będą oczekiwać w jeszcze większym zakresie, natomiast inwestorzy zaczną o te procesy świadomie dbać. Niestety, w polskiej branży vc nie jest to jeszcze powszechna praktyka, choć w naszym przypadku dobrze się sprawdza. Podjęliśmy szereg działań, by zabezpieczyć płynność finansową naszych spółek portfelowych w okresie pandemii. Nieustannie też wspieramy je w różnych zakresach, dbając, by wykorzystywały zmiany rynkowe do ciągłego wzrostu. Partnerstwo na takich zasadach to przepis na bilateralne korzyści.





Szymon Janiak, dyrektor zarządzający Czysta3.vc

