W jaki sposób finansować przedsiębiorstwa? Europejski Kongres MŚP

Jak inwestować w trudnych czasach pandemii, w jaki sposób finansować swoje przedsiębiorstwa oraz co zrobić, by z perspektywy samorządowca lub przedsiębiorcy wspierać rozwój gminy – to tematy zaplanowanych na 23 i 24 listopada konferencji, które odbywają się w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.