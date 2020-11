Pakt społeczny ratunkiem na kryzys?

Pakt społeczny

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców pozytywnie ocenia plan opracowania paktu społecznego. Tego rodzaju umowa między rządem, pracodawcami oraz związkami zawodowymi, może stanowić punkt wyjścia z kryzysu epidemicznego. Pakt sam w sobie nie będzie stanowić narzędzia pozwalającego na rozwiązanie trudności gospodarczych i społecznych. Kluczowa rola w tworzeniu i realizowaniu założeń paktu spoczywać będzie na rządzie. To on zostanie zobligowany do wdrożenia założeń paktu. Umowa stanowi zatem zobowiązanie głównie dla przedstawicieli instytucji publicznych.

Polecamy: Nowy JPK_VAT + Nowe oznaczenia (szczegółowa tabela) + 150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT





Pakt społeczny to nie tarcza antykryzysowa

Pakt społeczny powinien wyznaczyć kierunki długookresowej strategii społeczno-gospodarczej na najbliższą dekadę. Umowa powinna być zbiorem zadeklarowanych działań na czas wszystkich nachodzących faz obecnego cyklu gospodarczego tj. trwającego kryzysu, następujących miesiącach depresji oraz spodziewanych po niej faz ożywienia oraz rozkwitu gospodarczego. Pakt musi być zatem zbiorem działań, które pomogą złagodzić okresy recesji, a wzmocnić okres ekspansji.

Jak podkreślają przedsiębiorcy ZPP "musimy wykorzystać ten czas, tak by był okresem awansu Polski na kolejne miejsca w rankingu poziomu życia, rozwoju gospodarczego, wolności osobistej, czy bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego".

W najbliższej dekadzie, zmienią się modele funkcjonowania firm, łańcuchy wartości, modele zachowań konsumentów. System opieki zdrowotnej również ulegnie transformacji. Gospodarki, które najszybciej dostosują się do nowych realiów, mają szansę uzyskać przewagę konkurencyjną. Te które przegapią okres transformacji, mogą pozostać w tyle na długie lata, jeśli nie dekady. Walkę konkurencyjną wygrywają nie najsilniejsi, tylko najlepiej przygotowani do zmian. Każdy światowy kryzys pozostawia po sobie inną rzeczywistość.

Rolą polskiego państwa powinno zatem być zapewnienie rodzimym przedsiębiorcom jak najbardziej sprzyjających warunków do rozwoju poprzez bezzwłoczne wyeliminowanie barier które ten rozwój hamują. Tkwienie w dotychczasowym systemie osłabiać będzie potencjał do wyjścia z kryzysu i nadgonienia państw tzw. zachodu.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców stoi na stanowisku, że należy wykorzystać dzisiejsze zjawiska do przeprowadzenie gruntownych zmian prawa gospodarczego, systemu podatkowego, emerytalnego, rynku pracy, zapewnienia infrastruktury niezbędnej do rozwoju społeczeństwa informatycznego oraz do zmierzenia się z problemami demograficznymi.