Polityka Nowej Szansy – ponad 600 mln zł na wsparcie firm

Co to jest Polityka Nowej Szansy?

Polityka Nowej Szansy to wsparcie będące uzupełnieniem dofinansowania przedsiębiorców wprowadzanego w ramach Tarcz Antykryzysowych. Program zakłada udzielenie pomocy publicznej przedsiębiorcom w celu ich ratowania lub restrukturyzacji. Budżet to maksymalnie 120 milionów złotych rocznie przez 10 lat – co w sumie daje maks. 1,2 miliarda złotych – a także środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w latach 2020-2021.

Pomoc na restrukturyzację nie jest ograniczona do podmiotów znajdujących się w sądowym postępowaniu restrukturyzacyjnym, a otrzymanie pomocy publicznej z ARP nie nałoży następnie na przedsiębiorcę obowiązku złożenia wniosku o wszczęcie sądowego postępowania restrukturyzacyjnego.





Wyjątkowość tego programu polega na tym, że środki mogą być udzielone na rzecz podmiotów w kryzysie, które nie są w stanie pozyskać finansowania w systemie bankowym. Mogą to być nawet podmioty niewypłacalne, czy przedsiębiorcy już znajdujący się w formalnym postępowaniu restrukturyzacyjnym.

„Biorąc pod uwagę wysokość środków do rozdysponowania jeszcze w 2020 oraz czas pozostały do zakończenia roku, wsparcie doradców restrukturyzacyjnych oraz doradców ekonomicznych jest niezbędne do przygotowania skutecznego wniosku. Procedura ewentualnych uzupełnień może znacznie odsunąć w czasie moment otrzymania środków” – komentuje dr Patryk Filipiak, wspólnik w kancelarii Filipiak Babicz Legal.

Jakie są formy wsparcia?

Różne formy wsparcia przewidziane są dla przedsiębiorców w różnej sytuacji ekonomicznej – od krótkoterminowego wsparcia finansowego na czas potrzebny do opracowania planu ratunkowego, po dalej idące środki – dla przedsiębiorców będących na późniejszym etapie restrukturyzacji.

Udzielane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. wsparcie finansowe – połączone z przygotowaniem planu restrukturyzacji wspólnie z profesjonalnymi doradcami restrukturyzacyjnymi oraz finansowymi – może stanowić dla wielu firm szansę na przejście przez trudny okres pandemii.

Kto może liczyć na pomoc?

Warunki w odniesieniu do działalności przedsiębiorcy