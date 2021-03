Kompetencje dla sektorów - ruszają dotacje dla operatorów

Co jest celem konkursu 'Kompetencje dla sektorów 2"?

Celem konkursu „Kompetencje dla sektorów” jest wybór operatorów działań szkoleniowych lub doradczych rekomendowanych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji. Ich zadaniem będzie przeprowadzenie rekrutacji pracowników przedsiębiorstw i pomoc w uzyskaniu dofinansowania na działania szkoleniowe lub doradcze.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach konkursu mogą otrzymać:

podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców

podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego

reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców

organizacje pracodawców

organizacje samorządu gospodarczego

organizacje związkowe

przedsiębiorcy

Minimalny wkład własny wynosi 10%.

Wnioski można składać od 5 marca do 19 marca 2021 r.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dotację można przeznaczyć na:

rekrutację przedsiębiorców do projektu

doradztwo lub szkolenie wspierające rozwój przedsiębiorcy

zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu

zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy (w ramach cross-financingu do wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych projektu)

Ile wsparcia można otrzymać?

Wsparcie wyniesie do 90% wartości projektu, co oznacza, że wkład (wnoszony przez przedsiębiorców) to co najmniej 10% całkowitego kosztu projektu.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów Sektor Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie: Możesz otrzymać maksymalnie: budowlany 6 773 732,00 zł 6 096 358,80 zł motoryzacyjny 2 676 703,84 zł 2 409 033,46 zł nowoczesnych usług biznesowych 10 046 116,00 zł 9 041 504,40 zł gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji 2 153 679,20 zł 1 938 311,28 zł chemiczny 3 121 252,75 zł 2 809 127,47 zł przemysłu lotniczo-kosmicznego 1 752 838,00 zł 1 577 554,20 zł usług rozwojowych 1 931 178,21 zł 1 738 060,39 zł

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA