Cyfrowa transformacja w handlu detalicznym

15 grudnia zamknięte zostały m.in. kluby, dyskoteki, a także inne miejsca oferujące rozrywkę i rekreację w pomieszczeniach zamkniętych. – Nie zostaną one jednak bez pomocy – otrzymają wsparcie w formie jednorazowych dotacji do 5 tys. zł – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Sprzedawcy detaliczni funkcjonują w coraz bardziej skomplikowanej i szybko zmieniającej się rzeczywistości przez co są zmuszeni błyskawicznie reagować na zmieniające się zachowania oraz oczekiwania klientów. Tradycyjny sposób sprzedaży, oparty na kontakcie z klientem tylko i wyłącznie w sklepie stacjonarnym nie jest odpowiedzią na potrzeby konsumentów. Jednak z badań Brother wynika, że nie wszystkie procesy zostały jeszcze zdigitalizowane – dwie trzecie (66%) przedsiębiorców informuje o istnieniu licznych manualnych oraz powolnych procesów, które można zautomatyzować, np. archiwizację dokumentów przyjęcia towaru oraz aktualizację metek i etykiet z cenami. Jednocześnie ponad połowa (57%) małych i średnich przedsiębiorstw handlu detalicznego twierdzi, że niepotrzebnie traci czas na zadania administracyjne, takie jak zbieranie danych, identyfikacja i archiwizacja. Są to procesy, które można zautomatyzować dzięki inteligentnym rozwiązaniom w miejscu pracy. Bez wprowadzenia tego typu rozwiązań aż połowa (51%) respondentów twierdzi, że często powiela swoje zadania w wielu niekompatybilnych ze sobą systemach.

Co czeka e-commerce w nowym roku? Wyjście na zagraniczne rynki, personalizacja produktów, headless e-commerce, wzrost znaczenia omnichannel - to tylko kilka tendencji, które będą dominować w nowym roku w e-commerce. Jakie będą trendy w 2022?

Użytkowanie wieczyste gruntu. Zakończenie roku i rozpoczęcie nowego to nie tylko czas postanowień noworocznych, ale także finansowe rozliczenia. Każdorazowo sięgamy do pamięci bądź notatek za co i w jakim terminie powinniśmy uiścić roczne opłaty. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu jest jedną z nich. W minionym roku termin został jednak wyjątkowo przesunięty. Co z 2022 rokiem?

Od stycznia do końca listopada br. na rynku NewConnect zadebiutowało 29 spółek. To przeszło 2,5 razy więcej niż w analogicznym okresie ub.r. Na tzw. mały parkiet weszli głównie producenci gier wideo. Pozostali debiutanci związani są z biotechnologią, medycyną, energią odnawialną, motoryzacją i branżą technologiczną. Natomiast wartość obrotów akcjami w ciągu 11 miesięcy br. była ponad dwukrotnie mniejsza niż rok wcześniej. Z kolei na koniec października liczba nowych rachunków w domach maklerskich wzrosła w relacji rocznej o prawie 50 tysięcy.

Kary umowne. Pandemia COVID-19 nie pozostaje bez wpływu na prowadzenie działalności gospodarczej. Zdarza się, że ze względu na ograniczenia związane z pandemią przedsiębiorcy nie zdążą na czas wykonać świadczeń, do których się zobowiązali. W takich przypadkach umowy często przewidują kary umowne za opóźnienia. Czy kary umowne, niezawinione przez podatnika, a będące skutkiem pandemii można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Co podbija ceny mieszkań? Czy będziemy obserwować ich dalsze podwyżki? W jakim tempie rosną koszty budowy? Czy ograniczenie zdolności nabywczej i dostępu do kredytów przełoży się na wyhamowanie popytu i wzrostu stawek rynkowych?

Ceny gazu w 2022 roku - ogrzewanie droższe o 174 zł miesięcznie

Prezes URE zatwierdził nowe taryfy na sprzedaż gazu dla PGNiG Obrót Detaliczny oraz na dystrybucję tego paliwa dla Polskiej Spółki Gazownictwa, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Zmiany te oznaczają duże zmiany rachunków dla gospodarstw domowych korzystających z usług PGNiG OD i PSG. Dla statystycznego odbiorcy w grupie W-1.1 zużywającego gaz do przygotowania posiłków, płatność będzie wyższa o 41 proc., co oznacza kwotowy wzrost rachunku o ok. 9 zł miesięcznie netto. Dla odbiorców z grupy W 2.1 (zużywający gaz do gotowania i grzania wody) płatność wrośnie o 54 proc. czyli o 56 zł netto miesięcznie. Natomiast odbiorcy zużywający największe ilości paliwa, tj. ogrzewających gazem domy (grupa taryfowa W-3.6), zapłacą o ok. 174 zł netto miesięcznie więcej (wzrost płatności o 58 proc.).