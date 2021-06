Jaką rolę w transformacji cyfrowej firm odgrywa chmura obliczeniowa?

Chmura obliczeniowa w trakcie pandemii zyskała na znaczeniu. Korzyści płynące z jej wdrożenia to m.in. optymalizacja kosztów, zwiększenie efektywności operacyjnej, ale przed wszystkim wzrost biznesu. Co jeszcze zyskują firmy w chmurze?

Jakie rozwiązania chmurowe są opłacalne?

Pandemia stanowiła wyzwanie dla każdej branży, która w dużej mierze opierała się o bezpośredni kontakt z klientem. Ubezpieczyciele musieli szybko zareagować i przystosować sprzedaż oraz likwidację szkód do bieżących ograniczeń w kontaktach społecznych. To nie jedyny impuls do szybkiej cyfryzacji sektora. Zmienia się bowiem środowisko, w którym działają ubezpieczyciele. Na rynek wchodzą cyfrowe startupy, rośnie branża insurtech. Na rynku ubezpieczeniowym pojawia się też coraz więcej podmiotów z innych branż.

Na znaczeniu zaczęły zyskiwać rozwiązania chmurowe: wspierające interakcje z użytkownikami z wykorzystaniem AI, cyfrowe aplikacje dla klientów, systemy wsparcia pracy zdalnej i grupowej oraz platformy Customer Engagement mające na celu inteligentne (wsparte analityką predykcyjną), omnikanałowe angażowanie klientów ubezpieczycieli w cyfrowych ścieżkach.

Korzyści z chmury

Reklama

Jak pokazuje badanie Accenture, które przeprowadzono w ramach współpracy z PIU nad standardem chmury, w ponad 20 polskich zakładach ubezpieczeń, plany teoretyczne związane z wykorzystaniem chmury prezentują się obiecująco. 90 proc. respondentów uważa, że wdrażając chmurę lub przenosząc do niej część aplikacji, może znacznie poprawić efektywność biznesu. Co drugi badany wśród korzyści wymienia również zwiększenie sprzedaży dzięki cyfryzacji, a także lepsze wykorzystanie danych. Jedynie 40 proc. badanych wskazuje na potencjalne oszczędności jako korzyści płynące z chmury. Najmniejszą wartość zakłady widzą w polepszaniu poziomu usług IT.

- Odpowiedzią na bieżące wyzwania sektora wywołane m.in. pandemią COVID-19 są technologie, głównie te związane z chmurą. Korzyści płynące z jej wdrożenia to m.in. optymalizacja kosztów, zwiększenie efektywności operacyjnej, ale przed wszystkim wzrost biznesu i możliwość wprowadzania innowacji – część najnowszych narzędzi jest dostępna tylko w chmurze. Firmy uzyskują dwu, a nawet trzykrotnie większe wzrosty przychodów i wyceny firmy, kiedy inwestują strategicznie w chmurę. Cieszy nas fakt, że również branża ubezpieczeniowa w Polsce zaczęła postrzegać to rozwiązanie jako szansę i element stanowiący przewagę konkurencyjną, jednak wyniki ankiety pokazują, że wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia w tym obszarze – mówi Łukasz Marczyk, Managing Director, Insurance Practice Lead, Accenture Poland.

Branża ubezpieczeniowa stopniowo wdraża chmurę

Jedna trzecia zakładów już wdraża rozwiązania chmurowe, połowa deklaruje, że jest to planowane w ciągu roku. 20 proc. badanych nie ma tego w planach.

Firmy realizujące strategie chmurowe są na stosunkowo wczesnym etapie wdrożeń. Połowa badanych wskazuje, że jest w trakcie migracji pojedynczych workloadów, aplikacji oraz danych do chmury. 80 proc. badanych firm deklaruje, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy podjęły próbne działania mające na celu wdrożenia (w trybie pilotażowym) aplikacji w chmurze.

90 proc. badanych wskazuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy planuje przenieść do chmury publicznej do 20% danych i workloadów. W przypadku chmury prywatnej - 70 proc. ankietowanych deklaruje chęć przeniesienia minimalnej ilości danych.

Kiedy chmura sprawdza się najlepiej?

Reklama

Z dotychczasowych doświadczeń zakładów ubezpieczeń wynika, że chmura najlepiej sprawdza się w zakresie wprowadzania innowacji biznesowych. Zdaniem co drugiego badanego, wśród obszarów związanych z doświadczeniem klienta, które powinno wesprzeć wdrożenie chmury, jest zapewnienie klientom innowacyjnych rozwiązań obsługowych. 40 proc. respondentów uważa, że dzięki rozwiązaniom chmurowym klient może uzyskać szybszą wycenę produktów i mieć dostęp do cyfrowych narzędzi do samoobsługi, co ma szczególne znaczenie w kontekście powszechnego wykorzystania urządzeń mobilnych. 60 proc. badanych uważa też, że najważniejszym celem, jaki chcą osiągnąć w zakresie poprawy doświadczenia klienta jest zdobycie wiedzy o nim. Dzięki temu będą mogli znacznie lepiej zrozumieć jego potrzeby i na tej podstawie poszerzyć ofertę produktową.

Wśród obszarów w organizacji, w których zdaniem ubezpieczycieli chmura znajduje największe zastosowanie są głównie funkcje wspierające, m.in. IT, zarządzanie procesami, innowacjami czy wiedzą oraz szkolenia.

Bariery i wyzwania przy wdrażaniu chmury

Aż 80 proc. badanych wskazuje regulacje jako główną barierę przy wdrażaniu chmury, jednak standard opracowany przez PIU i przedstawicieli branży rozwieje wiele dotychczasowych wątpliwości ubezpieczycieli. Jako kolejne wyzwanie przy wdrażaniu chmury ankietowani wymieniają konieczność podjęcia odpowiednich kroków na etapie migracji, które pozwolą na dostosowanie się do stawianych wymagań (np. w zakresie kompetencji pracowników z obszaru bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych czy posiadanie planu przetwarzania informacji w chmurze). Często wskazywanymi przeszkodami są kwestie związane z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i wymogi dotyczące zgodności z przepisami, a także zbyt skomplikowana i przestarzała infrastruktura. Dużo rzadziej ankietowani jako barierę postrzegają problemy techniczne związane ze złożonością architektury oraz złożoność biznesową.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA