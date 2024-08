Wakacje składkowe – dla kogo? Od kiedy?

Pracownicy odchodząc do konkurencji coraz częściej wykradają ważne dane oraz firmowe tajemnice i przekazują nowemu pracodawcy

Co ósmy pracownik kradnie wrażliwe firmowe dane w momencie zmiany pracodawcy – wynika z analiz firmy DTEX. Dotyczy to m.in. danych klientów, umów, warunków handlowych i innych poufnych materiałów. Zjawisko to przybiera na sile.