Ważność banderol winiarskich o starym wzorze przedłużona do końca 2025 r.

W Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich. Na jego podstawie ważność banderol o starym wzorze zostaje przedłużona o kolejny rok, czyli do końca 2025 roku. To bardzo dobra informacja nie tylko dla branży winiarskiej, która apelowała o stosowne zmiany, ale i wszystkich sprzedających wyroby winiarskie.

Stare banderole nadal ważne

Stare banderole to znaki o wymiarach 14 mm x 110 mm oraz 16 mm x 160 mm naklejane w formie odwróconej litery „U” na zamknięciu i szyjce butelki, stosowane do końca 2021 roku. Zachowają one swoją ważność do 31 grudnia 2025 roku, czyli o rok dłużej niż wskazywały wcześniejsze przepisy.

REKLAMA

Ważne W praktyce oznacza to, że do końca 2025 r., zarówno wyroby winiarskie opatrzone nowymi (o wymiarach 16 mm x 50 mm), jak i starymi banderolami, są prawidłowo oznakowane i w pełni zgodne z przepisami.

Dzięki tej decyzji Ministerstwa Finansów, możliwa będzie dalsza płynna sprzedaż wyrobów winiarskich.

Apel branży winiarskiej

REKLAMA

O wydanie tego rozporządzenia apelowali przedsiębiorcy zrzeszeni w Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa w obawie przed utrudnieniami i kosztami, z jakimi wiązałaby się utrata ważności znaków z końcem grudnia bieżącego roku. W piśmie do Ministra Finansów złożonym na początku roku organizacja informowała:

-(…) Zarówno członkowie naszej organizacji, jak i podmioty spoza ZP PRW - głównie mali importerzy, producenci oraz jednostki handlu hurtowego i detalicznego, a także podmioty działające w kanale HoReCa, informują o ciągle niesprzedanym towarze opatrzonym banderolami o starym wzorze i problemach z jego zbytem. Konieczność nałożenia legalizacyjnych znaków akcyzy wiązać się będzie z kosztami stanowiącymi niezwykle duże obciążenie, szczególnie w trudnej sytuacji, w jakiej aktualnie znalazła się branża. Przyczyną spowolnienia wymiany banderol na produktach obecnych na rynku są spadki sprzedaży.

Długi cykl sprzedaży

Wino to produkt charakteryzujący się długim cyklem sprzedaży, jego właściwością jest długi termin przydatności do spożycia. Branża winiarska liczy jednak na to, że do końca 2025 r. problem wyrobów opatrzonych znakami akcyzy o starym wzorze powinien zostać rozwiązany, a zapasy towaru – wyczerpane.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Magdalena Zielińska

Prezes Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa