Jaki jest optymalny wiek na założenie własnej firmy? [BADANIE]

Pragnienie bycia przedsiębiorcą nie oznacza wcale, że młodzi ludzie chcą zajmować się tym bez przygotowania. Według przeciętnego respondenta przed założeniem własnej firmy najlepiej jest mieć pięć i pół roku doświadczenia.

Założenie firmy - w jakim wieku najlepiej?

Wyniki najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie Herbalife Nutrition wskazują, że z założeniem własnego biznesu nie warto czekać zbyt długo. Według respondentów najlepszy wiek na podjęcie takiej decyzji to 28 lat. O tym, by mieć swoją firmę, marzy blisko ¾ ankietowanych.

W badaniu „Młodzi przedsiębiorcy” wzięło udział ponad 25 000 respondentów w wieku od 18 do 40 lat z 35 krajów z całego świata. Ankietowanych spytano między innymi właśnie o to, w jakim wieku najlepiej jest założyć własną firmę. 55% osób uznało, że powinno się to zrobić do 30 roku życia.

Badanie wykazało, że aż 74% respondentów marzy o byciu przedsiębiorcą, a 16 % już ma własną firmę.

Brak kredytu motywuje

Z badania wynika, że młodsi respondenci rzadziej utrzymują rodzinę lub spłacają kredyt hipoteczny, co umożliwia im bardziej odważne podejście do kwestii bycia własnym szefem. Właśnie to stanowi główny czynnik motywujący zgłaszany przez respondentów, którzy widzą się w roli przedsiębiorców. Drugim czynnikiem jest możliwość realizowania swoich pasji.

Wielu ankietowanych spodziewa się wyzwań na swojej zawodowej drodze. Najważniejsze z nich to: zarobienie wystarczających środków, które pozwolą pokryć koszty (35%); przystosowanie się do nowych zasad w trakcie pandemii (35%) oraz sprzedaż/pozyskiwanie klientów (35%).

Wśród polskich respondentów chęć założenia własnego biznesu zadeklarowało 64% osób. Najchętniej wybierane branże to: odzieżowa, gastronomiczna i handlowa. Największe obawy młodych Polaków budzą między innymi inwestycje, które będą musieli poczynić na początku i to, że biznes może okazać się nierentowny.

