Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych

Rodzaje legalizowanych przez KIG dokumentów:

dokumenty eksportowe, m.in. faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, dokumenty przewozowe, np. konosamenty, faktury transportowe, świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową, świadectwa wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej, świadectwa pochodzenia wystawione przez urząd celny uwarunkowane wymogami kraju odbiorcy towaru, dodatkowe świadectwa niepreferencyjnego pochodzenia towarów na formularzach Krajowej Izby Gospodarczej wystawiane na podstawie świadectw pochodzenia urzędu celnego, świadectwa niepreferencyjnego pochodzenia towarów na dostawy finansowane z funduszy zewnętrznych, zaświadczenia o statusie prawnym podmiotu gospodarczego, jego przedmiocie działalności i zasadach reprezentacji oraz innych podstawowych okolicznościach związanych z prowadzoną działalnością, zaświadczenia o następstwie prawnym oraz wszelkich innych okolicznościach powodujących przejście praw i obowiązków, zaświadczenia i certyfikaty o zaistnieniu okoliczności mogących stanowić podstawę do zwolnienia od odpowiedzialności kontraktowej, zaświadczenia o wolnej sprzedaży do Algierii, dokumenty firm dotyczące rekrutacji zagranicznych pracowników do pracy na polskim rynku pracy.

Legalizacja dokumentów wykonywana jest dla polskich firm.

Wymogi które należy spełnić, aby zalegalizować dokumenty

Niezbędne jest dostarczenie do KIG dokumentów rejestracyjnych dotyczących firmy i dokumentów do legalizacji.

Dokumenty rejestracyjne

dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej,

zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON,

potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

uwierzytelnione wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wnioskującego.

Dokumenty do legalizacji

Dokumenty do legalizacji są przedkładane przez firmę w określonej przez niego ilości egzemplarzy i jednego egzemplarza przeznaczonego do dokumentacji, który pozostaje w KIG. Wszystkie egzemplarze dokumentów przedłożonych do legalizacji powinny zawierać oryginalne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa.

Przy składaniu dokumentów do legalizacji należy dołączyć wypełniony przez przedsiębiorcę wniosek o legalizację.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.legalizacja.kig.pl .

W zależności od dyspozycji zagranicznego klienta dokumenty zalegalizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą mogą podlegać również legalizacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie oraz w placówkach dyplomatycznych obcych państw w Polsce.

Zbigniew Sokołowski, Zastępca Dyrektora Biura Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA KIG