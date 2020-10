Jak racjonalnie zarządzać budżetem w dobie lockdown?

Przygotowanie strategii ekonomicznej

W jaki sposób najrozsądniej zarządzać posiadanymi kapitałem oraz oszczędnościami? Czy kontynuować zaplanowane wcześniej inwestycje?

Pierwszą zasadą, którą należy się kierować, jest zachowanie spokoju i opanowania. Warto przygotować sobie strategię ekonomiczną, która nie zawiera nagłych, ryzykowanych kroków i pochopnych decyzji.





Pomimo, iż Covid 19 doprowadził do wprowadzenia znacznych ograniczeń, których konsekwencją jest również lockdown, warto postawić sobie odpowiednie cele, a także nastawić się na pewne ograniczenia i poszukiwanie oszczędności.

W pierwszej kolejności należy podjąć próbę realnego oszacowania, w jakiej wysokości dodatkowo jesteśmy w stanie odłożyć środki pieniężne. Zauważmy, iż w momencie zaoszczędzenia np. 15% przychodów, po kilku kolejnych okresach rozliczeniowych zyskujemy kwotę, która może zostać przeznaczona na ustabilizowanie chwilowego kryzysu ekonomicznego.

Warto określić priorytety zakupowe

Odnosząc się do kwestii ewentualnych inwestycji bądź zaplanowanych zakupów, dokonajmy weryfikacji, które z planów rozporządzenia środkami finansowymi są niezbędne i ewentualnie wpłyną na realizację naszych założeń, a które mimo wszystko możemy odroczyć. Nie przeznaczajmy środków pieniężnych na przedmioty niebędące niezbędnymi do codziennego funkcjonowania.

Mimo trwania w swoistym paraliżu gospodarczym, wielu ekspertów uważa, iż aktualnie jest idealny czas do inwestowania. Nie należy jednak podejmować ryzykowanych decyzji, lecz działać zgodnie z posiadanym doświadczeniem i wiedzą.

Pomoc z zewnątrz

Jednym z najważniejszych kroków w celu zaspokojenia oraz ustabilizowania środków i płynności finansowej jest zapewnienie, zarówno osobie fizycznej, jak i przedsiębiorcy, odpowiedniego doradztwa finansowego i dostępu do wykwalifikowanego specjalisty. Warto pamiętać, że w wielu przypadkach specjaliści Kancelarii dzięki wieloletniemu doświadczeniu potrafią działać w szerszej perspektywie oraz przewidywać możliwe następstwa poczynań klientów. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdej sprawy, specjaliści Kancelarii działają nieszablonowo, proponując skuteczne rozwiązania. Trafienie do odpowiedniego specjalisty, który będzie miał na względzie dobro i sukces osoby starającej się o pomoc, jest bardzo ważnym elementem poradzenia sobie w trudnej sytuacji finansowej, spowodowanej epidemią.

Barbara Marcinkowska

Specjalista ds. merytoryczno-prawnych w dziale upadłości

Kancelaria Prawna RIO