Przedsiębiorcy z dystansem do ESG

W perspektywie trzyletniej wskaźniki te wyglądają inaczej – duży udział czynników ESG przewiduje 44 proc., a umiarkowany 31 proc. CFO. Jak wynika z badania „CFO Survey 2020 – spring edition” przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte w Europie Środkowej, w kwestii ESG wielu firmom brakuje okazji do efektywnego zaangażowania inwestorów. Działy finansowe mają więc ważną rolę do odegrania na tym polu.

Zrównoważony rozwój jest obecnie kwestią strategiczną dla większości firm w Europie. Inwestorzy i kredytodawcy oczekują, że firmy nie tylko osiągną dobre wyniki finansowe, ale także wywrą pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko. Średnio 72 proc. dyrektorów finansowych twierdzi, że czynniki ESG znajdują odzwierciedlenie w strategii ich przedsiębiorstw. Jednocześnie, tylko nieco ponad połowa respondentów (56 proc.) wychodzi poza teoretyczne włączenie ochrony środowiska, działalności społecznej i ładu korporacyjnego do strategii firmy i aktywnie wykorzystuje je do angażowania kapitału. Jeszcze mniejszy odsetek (44 proc.) pytanych w badaniu Deloitte deklaruje jawność tych zagadnień w komunikacji korporacyjnej. Powoduje to, że wiele firm traci okazję na pozyskanie finansowania – inwestorzy w coraz większym stopniu koncentrują się na kwestiach ESG, które mają, lub w przyszłości mogą mieć wpływ na finanse przedsiębiorstw.

Od analizy ryzyka przez zarządzanie

W powyższym zakresie wyniki badania dotyczące polskich CFO różnią się nieznacznie. 81 proc. twierdzi, że w pełni lub częściowo uwzględniają ochronę środowiska, odpowiedzialność społeczną i ład korporacyjny w firmowej strategii. Większość badanych (55 proc.) uważa także, że wspomniane czynniki decydują o długoterminowych wynikach działalności firmy.

Widoczna jest również duża świadomość roli ujawnień powyższych kryteriów w podejmowaniu decyzji przez inwestorów i kredytodawców, wynosząca 56 proc. Dwie trzecie pytanych podkreśla znaczenie ratingu w tej dziedzinie. Jednocześnie 42 proc. CFO dostrzega potrzebę znormalizowania wytycznych, dotyczących wyceny pieniężnej społecznych i środowiskowych kosztów i korzyści w działalności gospodarczej. Jak ocenia 32 proc. respondentów, ich brak uniemożliwia efektywną współpracę z inwestorami i kredytodawcami

– mówi Paweł Spławski, Partner, Lider programu CFO, Deloitte. Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że w przypadku powyższych punktów znaczna część, bo powyżej 30 proc. CFO nie ma zdania lub wiedzy na dany temat.

Jak wynika z badania, funkcje finansowe w spółce mają do odegrania kluczową rolę w dostarczaniu zewnętrznym interesariuszom adekwatnych informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju. Dotyczy to wszystkich etapów wzajemnych relacji – od analizy ryzyka przez zarządzanie, kontrolę wewnętrzną, aż po ewentualne zapewnienie środków zapobiegawczych i łagodzących.