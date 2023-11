Gazetki promocyjne, kupony, spersonalizowane listy - Polacy wciąż lubią tę formę promocji

Polacy potrafią szukać promocji i świadomie robić zakupy. Informacji szukamy w internecie, ale równie chętnie sięgamy po tradycyjne gazetki i listy z ofertami.

Polacy wciąż chętnie przeglądają gazetki z promocjami

Koniec roku to dla branży handlowej bez wątpienia intensywny okres. Większe niż zwykle zakupy robi w tym czasie gros z nas. Ostatnio pieniądze wydajemy jednak ostrożnie, doświadczeni najpierw pandemią, a później wysoką i długotrwałą inflacją. Coraz więcej z nas deklaruje, że oszczędza na zakupach szukając promocji i planując wydatki. Szukamy okazji i potrafimy realnie ocenić czy oferta jest atrakcyjna.[1] Źródłem informacji o ofercie sklepów, zarówno internetowych, jak i tradycyjnych, są gazetki i listy marketingowe.

– Nasze doświadczenie pokazuje, że znaczna grupa odbiorców jest mocno przywiązana do tradycyjnych przesyłek i regularnie sprawdza skrzynkę na listy. Wskazuje to na potencjał, jaki niosą ze sobą gazetki handlowe, promocyjne listy czy kupony. W dzisiejszych czasach, gdy duża część działań reklamowych przenosi się do przestrzeni wirtualnej, tradycyjne formy marketingu wciąż utrzymują swoje miejsce – zauważa Janusz Konopka, prezes zarządu Speedmail. Obserwacje te potwierdzają badania, wg których co najmniej 42 proc. respondentów wskazało, że śledzi gazetki sieci handlowych i wykorzystuje kupony, by kupić produkty w atrakcyjnej cenie.[2]

Po okresie dynamicznego wzrostu sprzedaży online, obserwujemy obecnie powrót ludzi do sklepów stacjonarnych. Tendencja ta widoczna jest przede wszystkim w krajach zachodnich, ale i w Polsce wzrost zainteresowania tradycyjnymi sklepami wyniósł 1,5 proc. w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym.[3] Daje to duże pole do popisu dla stacjonarnych sieci. Jak wskazują badania, dobrym sposobem na zachęcenie klientów do odwiedzenia sklepu są personalizowane kupony wysyłane listami. Za atrakcyjne uznało je blisko 2/3 badanych.[4]

Spersonalizowane kupony zachęcą do zakupów?

– Na taką formę promocji decydują się głównie sklepy odzieżowe, kosmetyczne i z elektroniką, jednak nie jest to katalog zamknięty. W personalizowanej przesyłce wysłać można nie tylko list czy kupon, ale też drobne upominki, np. próbki produktów – mówi Janusz Konopka. Odzież, biżuteria czy kosmetyki to tradycyjnie popularne prezenty świąteczne. Kupony czy oferty specjalne skłaniają nas, żeby w gąszczu możliwości, wybrać te konkretne. Szczególnie, gdy są to oferty imienne. Sprawiają one bowiem, że czujemy się wyróżnieni i niejako „zobligowani” do wykorzystania okazji.

Wnioski płynące z tych danych są klarowne - hybrydowe podejście do zakupów tworzy nowe możliwości dla tradycyjnych form reklamy. Gazetki promocyjne i listy reklamowe, w połączeniu z trendami rynkowymi, mogą stanowić kluczowy element strategii marketingowej, przyciągając uwagę konsumentów zarówno online, jak i offline.

– Operator pocztowy może kompleksowo zająć się wydrukiem i przygotowaniem do wysyłki spersonalizowanych przesyłek – wyjaśnia Janusz Konopka, prezes zarządu Speedmail. Wartościowe treści reklamowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb, mogą być doskonałym sposobem na dotarcie do klienta i zbudowanie trwałego związku z marką.

