Więcej kurierów ale mniej listów

Zgodnie z trendami z lat poprzednich, rynek przesyłek listowych kurczy się, ale po raz pierwszy od 2019 roku jego wartość ma dodatnią dynamikę.

Rynek pocztowy: przesyłki kurierskie z tendencją wzrostową

Polacy w 2022 roku wysłali 1 956,7 mln przesyłek kurierskich, paczek pocztowych i listów, co w porównaniu rokiem 2021 sygnalizuje nam wzrost zaledwie o 1,1 proc., ale struktura zmian w ramach poszczególnych segmentów obrazuje, w którym kierunku zmierzamy. Wolumen przesyłek kurierskich zwiększył się o ponad 15 proc. zrównując się niemalże z ilością wysyłanych przesyłek listowych, która zmniejszyła się o 8,2 proc. Spadła również ilość przesyłek reklamowych, których wolumen w 2022 roku wyniósł 103 mln sztuk. Wartość przychodów całego rynku pocztowego wzrosła w zeszłym roku o 11,4 proc. i wyniosła 14,3 mld zł. Kluczowy segment rynku to przesyłki kurierskie, których łączna wartość przychodów to 9,59 mld zł. Przesyłki listowe przyniosły zaś przychody na poziomie 3,54 mld zł.

Rozwój e-commerce korzystny dla rynku pocztowego

Bardzo dynamiczny wzrost branży kurierskiej wynika w głównej mierze z rozwoju rynku e-commerce, a wzrosty ilości przesyłek kurierskich są ściśle skorelowane z rozwojem handlu internetowego. Szczególnie zauważalne było to w 2020 roku, kiedy to wymuszone zmiany nawyków zakupowych podczas lockdownu spowodowały przyrost ilości przesyłek kurierskich o ponad 40 proc. r/r. Zeszłoroczny wzrost o 15,2 proc. jest również imponujący. Branża nie tylko rośnie, ale rozwija nowe funkcjonalności związane z obsługą klienta, szczególnie w obszarze ostatniej mili. Polska stała się liderem wśród krajów europejskich jeśli chodzi ilość i wykorzystanie automatów paczkowych, na popularności zyskały też punkty nadania i odbioru paczek zlokalizowane w sklepach. To pozwoliło na zapewnienie efektywności i skuteczności doręczeń przesyłek do odbiorców, gdyż przy tak dużym wzroście rynku zasoby kurierskie do obsługi ostatniej mili byłyby niewystarczające.

Korespondencja tradycyjna w odwrocie

Spadki wolumenów na rynku usług listowych są związane głównie z cyfryzacją i wynikają z ograniczania wysyłek korespondencji transakcyjnej, takiej jak wyciągi bankowe, rachunki i faktury. Przesyłki te są wypierane przez rozwiązania cyfrowe i elektroniczną wymianę danych i dokumentów czy aplikacje mobilne. Pomimo zmniejszenia się ilości wysłanych przesyłek listowych o 8,2 proc., rynek ciągle jest ogromy, łączna ilość wysłanych przesyłek listowych i reklamowych to 1 mld sztuk, a wartość rynku uzyskała dodatnią dynamikę 3,6 proc.

Kontynuacja trendów spadkowych, jeśli chodzi o wolumeny przesyłek listowych zmusza operatorów pocztowych do rozwijania oferty i poszukiwania nowych rozwiązań.

Kierunek, w którym zmierza cała branża w najbliższym czasie znacząco się nie zmieni. W kolejnych latach można się spodziewać spadków dla korespondencji tradycyjnej rzędu 8 – 9 proc. oraz znaczących wzrostów ilości przesyłek kurierskich, które w niedalekim czasie mogą wyprzedzić wolumenem korespondencję listowną.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Autor: Janusz Konopka, Speedmail