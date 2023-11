Uszkodzony towar i paczki wypełnione powietrzem. Uwaga na zakupy online podczas Black Friday

Black Friday i okres przedświąteczny to czas kiedy chętnie kupujemy świece, wino, wyroby szklane - często przez internet. Tego typu towary, w porównaniu z innymi produktami, są dwa razy bardziej podatne na stłuczenie w trakcie dostawy. Do tego klienci często dostają produkty w paczkach nieodpowiadających ich wielkości.

Zakupy pod wpływem impulsu

REKLAMA

Aż 72 proc. konsumentów deklaruje, że zamierza w tym roku skorzystać z Black Friday oraz Cyber Monday, by kupić znaczącą część świątecznych prezentów – również samym sobie. Pomimo deklarowanych większych wydatków w okresie Black Friday, wielu Polaków przyznaje, że obecnie rozsądniej zarządza swoim budżetem niż w poprzednich latach, bądź otwarcie mówi o tym, że oszczędza pieniądze (według raportu Strategy& Polska to aż 40 proc. ankietowanych). Aby dokonać jak najlepszych wyborów, ponad 50 proc. badanych twierdzi, że przygotowania do czasu wyprzedaży rozpoczyna z wyprzedzeniem. Mimo to, co czwarty zapytany przyznaje, że ulega zakupom impulsywnym.

REKLAMA

Okres jesienno-zimowy to czas, kiedy jesteśmy bardziej skłonni do zapewniania samym sobie drobnych przyjemności – robienia tzw. „komfortowych zakupów”. Wynika to m.in. z faktu, że w okresie zimowym a szczególnie świątecznym, chętniej spędzamy czas w domu. Do chętnie kupowanych w tym czasie towarów należą aromatyczne świece, luksusowe alkohole czy delikatne produkty, np. wyroby ze szkła – wynika z ubiegłorocznego badania DS Smith – producenta zrównoważonych opakowań.

Im bardziej delikatny towar, tym większe ryzyko jego uszczerbku w trakcie dostawy. Tylko w ubiegłym roku prawie co czwarty polski kupujący otrzymał średnio pięć delikatnych przesyłek, które dotarły do niego uszkodzone. W przypadku transportu produktów szklanych, ryzyko, że zakupiony towar ulegnie uszkodzeniu w transporcie, rośnie aż o połowę w porównaniu z innymi produktami kupowanymi online.

Paczki wypełnione powietrzem

REKLAMA

W okresie szaleństwa wyprzedaży bardzo chętnie korzystamy z zakupów online. W tym kontekście dużym problemem jest również zjawisko tzw. air-commerce, czyli przewożenia pustej przestrzeni na skutek użycia opakowań niedopasowanych wielkością do ich zawartości. Oprócz zamówionych produktów, rokrocznie do Polaków dostarczanych jest ponad 40 mln m3 powietrza. To tak jakbyśmy płacili za wysłanie powietrza zgromadzonego w 13,5 tys. basenów olimpijskich.

Niewłaściwie dobrane wielkości opakowań czy nieskuteczne zabezpieczenie produktów generuje ogromne straty finansowe. Szacuje się, że rocznie uszczerbkom w trakcie dostaw podlegają towary o wartości aż 558 mln zł. Otrzymanie uszkodzonego produktu powoduje irytację kupujących. 41 proc. Polaków, którzy otrzymali zniszczony, wadliwy towar deklaruje, że nie zdecydowałoby się ponownie na zakup u tego samego sprzedawcy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

– Black Friday i czas przedświąteczny to okres, gdy szczególnie chętnie robimy zakupy online i kupujemy dużo produktów delikatnych, podatnych na stłuczenie czy uszkodzenie w transporcie. W DS Smith nieustannie pracujemy nad tym, by nasze opakowania kartonowe były wytrzymałe i pozwalały dostatecznie zabezpieczać produkty – mówi Renata Siudak, Członek Zarządu, DS Smith Polska.

Opakowanie powinno być eko

– Nikt nie chce otrzymywać uszkodzonych towarów. Trend robienia „komfortowych zakupów” podczas Black Friday pokazuje, jak ważne jest, aby opakowanie wytrzymało wymagania nowoczesnych zakupów. Tak, aby kupujący delikatne rzeczy nie byli rozczarowani przy dostawie, a firmy nie były narażone na koszty wymiany towarów – dodaje Renata Siudak, DS Smith.

Oprócz bezpieczeństwa przesyłki, bardzo ważne są także kwestie środowiskowe i rosnące w tym zakresie oczekiwania konsumentów, którzy chcą dostawać opakowania wykonane z materiałów nadających się do recyklingu i dobrze dopasowane do ich zawartości, czyli takie, które minimalizują negatywny wpływ na naszą planetę.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl