Coraz mniej rządowych pieniędzy dla mikrofirm. Co dalej z rynkiem MŚP?

Z możliwości zwolnienia ze składek ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej skorzystało ok 1,4 mln firm, dzięki czemu oszczędzając ok. 10,1 mld zł. Jednak wnioski o wsparcie w tym zakresie można było składać tylko do końca czerwca. Co dalej z mikrofirmami?

Tarcza na wyczerpaniu

Ze postojowego można skorzystać tylko przez 3 miesiące. Jeśli więc zostało ono pobrane w okresie lockdownu np. przez kwiecień, maj i czerwiec, nie przysługuje kolejne. Także dopłatę na ochronę miejsc pracy można wykorzystać przez trzy miesiące. Z kolei mikropożyczkę 5 tys. zł można było uzyskać tylko raz.

Najbliższe miesiące pokażą, ile firm przetrwało pandemię, a które jeszcze utrzymują się jedynie dzięki tarczy. Nie ma jednak na chwilę obecną informacji dotyczących kolejnych formach wsparcia, czy przedłużania dotychczasowych programów.

