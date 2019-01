Dwa organy i dwie różne interpretacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowników

Konferencja bez wiedzy UODO

Zorganizowana przez Ministerstwo Cyfryzacji Konferencja nie była uzgadniana uprzednio z Urzędem Ochrony Danych Osobowych. Z uwagi na to, dzień przed planowaną konferencją Urząd Ochrony Danych Osobowych wydał publiczne oświadczenie, w którym stanowczo podkreślił, iż to on (a nie Ministerstwo Cyfryzacji) jest organem nadrzędnym oraz „jedynym właściwym i wyspecjalizowanym w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych”. W oświadczeniu wydanym przez Dr Edytę Bielak – Jomaa - Prezesa UODO - wskazano ponadto, że to Prezes UODO [a nie inny urząd – przyp. aut.] ma status i kompetencje organu nadzorczego określone w RODO. Tym samym PUODO przestrzegł przedsiębiorców, aby nie narażali się na niepotrzebne straty i postępowali zgodnie z wytycznymi UODO, sugerując jednocześnie, że objaśnienia wydane przez Ministerstwo Cyfryzacji nie będą dla nich wiążące.

Zobacz: RODO w firmie

reklama reklama

Dwie różne interpretacje

Wydawało się, że interpretacja przepisów może być tylko jedna. Jednakże analiza dokumentów przygotowanych przez UODO i Ministerstwo Cyfryzacji wskazuje na wyraźne różnice w zakresie interpretacji tego samego przepisu tj. art. 6 ust. 1 RODO odnośnie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji.

Ministerstwo Cyfryzacji w wydanych w dniu 23 stycznia br. objaśnieniach wskazało m.in., że pracodawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych podczas procesu rekrutacji, a także po jego zakończeniu w ramach przyszłych naborów rekrutacyjnych, do momentu cofnięcia zgody przez kandydata. Urząd Ochrony Danych Osobowych w Poradniku RODO z października 2018 roku wydał odmienne stanowisko wskazując, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się przez okres prowadzenia rekrutacji a po jego zakończeniu dane osobowe powinny zostać usunięte niezwłocznie. UODO wskazało ponadto, że przetwarzanie danych osobowych w zakresie aktualnych jak i przyszłych rekrutacji odbywa się na podstawie przepisów art. 6 ust 1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody a także że niedopuszczalne jest przetwarzanie danych tylko w celu zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami. Odmienne stanowisko wyraziło ministerstwo, które jako podstawę przetwarzania danych w konkretnej rekrutacji powołało się na przepis art. 6 ust 1. lit. b) RODO tj. przetwarzanie danych odbywa się w związku z dążeniem do zawarcia umowy oraz wskazało – odmiennie niż UODO, że podstawą prawną przetwarzania może być również prawnie uzasadniony interes administratora.

Polecamy: Kodeks pracy 2019 - komentarz

Plan kontroli sektorowych UODO na 2019 rok

24 stycznia br. na stronie internetowej urzędu pojawiła się informacja o zatwierdzeniu rocznego planu kontroli sektorowych w aspekcie RODO przez Prezesa UODO. Plan kontroli sektorowych obejmować będzie podmioty publiczne m.in. w zakresie przetwarzania danych na potrzeby prowadzenia monitoringu wizyjnego czy systemu identyfikacji monitoringu odpadów, a także podmioty prywatne w szczególności działające w branży telemarketingu oraz sektorze bankowym czy ubezpieczeniowym.