Jaką rolę pełnią audyty zewnętrzne i wsparcie produkcyjne?

Branże, które najlepiej poradziły sobie z pandemią

Niektórym przedsiębiorstwom udało się uniknąć przykrych konsekwencji pandemii. Możemy do nich zaliczyć głównie firmy zajmujące się IT lub handlem przez Internet.

- Badania GUS wykazały, że w przypadku spółek działających w informacji i komunikacji oraz finansach i ubezpieczeniach, ponad 70% firm odczuła jedynie niewielkie negatywne skutki obostrzeń. To również w tych dziedzinach gospodarki odnotowano najniższe spadki zapotrzebowania na oferowane towary i usługi – zauważa Damian Kampa, ekspert SQD Alliance.

reklama reklama



Wraz z nadejściem pandemii, firmy systematycznie zwiększały odsetek osób pracujących zdalnie. Wdrażały również rozwiązania, które umożliwiły im w jeszcze większym stopniu przeniesienie oferowanych usług do sieci.

Bardzo dobrze poradziły sobie również przedsiębiorstwa działające w handlu hurtowym, przetwórstwie przemysłowym, a także transporcie i gospodarce magazynowej. U ponad połowy z nich, wprowadzane ograniczenia nie wywołały poważnych problemów. W tego rodzaju przedsiębiorstwach także mieliśmy do czynienia ze wzrostem osób pracujących zdalnie i automatyzacją niektórych procesów. Szczególnie zauważalne było to u firm odpowiadających za handel hurtowy.

Obecne i planowane obostrzenia

Wszystko wskazuje na to, że zarówno obecne, jak i planowane obostrzenia, nadal będą działać na korzyść firm pracujących w trybie zdalnym lub o częściowo zautomatyzowanych procesach produkcyjnych.

Obowiązujące zalecenia, mówią, m.in. o:

przestrzeganiu dystansu, co najmniej 1,5 m,

częstym wietrzeniu pomieszczeń pracowniczych,

zakrywaniu ust i nosa maseczką,

częstej dezynfekcji rąk.

Należy zaznaczyć, że o ile zachowanie dystansu nie stanowi większego problemu w ogromnych magazynach, to w typowym biurze może być już kłopotem. Podobnie jest z częstym wietrzeniem pomieszczeń, któremu na chwilę obecną nie sprzyja nawet aura za oknem.

Kolejny problem pojawia się w sytuacji kwarantanny. Z badań wynika, że od 4 do 8% pracowników jest wyłączonych z pracy stacjonarnej z uwagi na odbywaną kwarantannę. Podobny odsetek osób, został zmuszony do wzięcia nieplanowanych urlopów spowodowanych, np. koniecznością opieki nad dziećmi. Co więcej, najnowsze zalecenia rządu mówią o powrocie w części województw, do nauczania zdalnego lub hybrydowego w młodszych klasach.

Pojawił się również nowy zakaz, który zabrania używania przyłbic. Z tego powodu pracownicy, którzy będą przebywać w biurze zostają zmuszeni do noszenia przez kilka godzin klasycznych maseczek. Obostrzenia przewidują także w województwach z największą liczbą zachorowań powtórne zamknięcie galerii handlowych, hoteli, kin, teatrów i wielu innych obiektów.

Nowe źródła przychodu po COVID-19

Z powyższych danych wynika, że aby w dalszym ciągu móc czerpać zyski ze swojej działalności koniecznym jest wprowadzenie nowych rozwiązań i ulepszeń. Należy skupić się na znajdowaniu i eliminowaniu opcji, które przynoszą przedsiębiorstwu straty. Najbardziej pożądanymi są rozwiązania „win-win”, które zwiększą korzyści czerpane przez obie strony.

- W niektórych przypadkach korzystna będzie dywersyfikacja działalności. Dzięki temu rozwiązaniu będziemy mogli odejść od klasycznego modelu „core business” i poszerzyć wachlarz świadczonych przez nas usług. Co więcej, nowe możliwości rozwoju przedsiębiorstwa, nie tylko pomogą nam uporać się z zastojem na rynku, ale także umożliwią dotarcie do nowych klientów – komentuje ekspert SQD Alliance.

W obecnych czasach dużą rolę odgrywa także partnerstwo pomiędzy firmami. Wspólne działanie przedsiębiorstw, a nawet ich konsolidacja, znacznie zwiększają dostępne zasoby obu firm oraz ich możliwości produkcyjne i usługowe.

W przedsiębiorstwach produkcyjnych dobrym rozwiązaniem może okazać się automatyzacja i robotyzacja produkcji. Dzięki temu możliwe będzie zachowanie dużej wydajności nawet w przypadku ograniczenia liczby pracowników znajdujących się na hali produkcyjnej.

Audyty zewnętrzne – potrzeba czy już konieczność?

W wymienionych działaniach z całą pewnością bardzo pomocne będą audyty zewnętrzne. Świeże spojrzenie jakie uzyskamy współpracując z audytorem lub doradcą zewnętrznym, umożliwi nam wyjście poza utarte schematy.

- Obiektywnemu obserwatorowi będzie również łatwiej zlokalizować i wskazać poszczególne elementy lub procesy, których działanie powinno być usprawnione – podkreśla Damian Kampa z SQD Alliance.

Co ważne, warto również zainwestować w poszerzanie swojej wiedzy i kwalifikacji, na różnego rodzaju szkoleniach i kursach.

Poszukiwanie nowych rozwiązań

Czasy pandemii są świetną okazją do poszukiwania nowych rozwiązań w przedsiębiorstwach. Wprowadzenie nowych towarów i świadczonych przez nas usług pozwoli nam na zachowanie dużej efektywności i płynności finansowej. Korzystna będzie również zmiana trybu pracy na zdalny w firmach, w których jest to możliwe. We wprowadzaniu nowych rozwiązań i szukaniu elementów, których działanie można usprawnić, niezwykle ważną rolę odgrywa audytor lub doradca zewnętrzny. Dzięki wykorzystaniu swojego doświadczenia i posiadanej wiedzy, takie osoby mogą w realny sposób pomóc przedsiębiorstwom z walką ze skutkami pandemii. Z tego powodu stopniowo zaczną zyskiwać na znaczeniu w wielu firmach.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA