Euro i dolar przyczyną wyższych cen sushi w polskich sklepach

Kursy walut a wzrost cen

Na przestrzeni 12 miesięcy pandemii sieci handlowe oferowały mniej promocji na sushi niż rok wcześniej. Spadek wyniósł 45,3%. Zdaniem Julity Pryzmont z Hiper-Com Poland, mogło to wynikać z mniejszego popytu. Po wybuchu epidemii konsumenci zaczęli obawiać się spożywania surowych dań. Ograniczyli też impulsowe zakupy na rzecz rzadszych, ale większych. Natomiast sushi nie można kupować na zapas.

– Pandemia i związane z nią ograniczenia w funkcjonowaniu restauracji zdecydowanie zmieniły zwyczaje zakupowe Polaków. Ograniczenie można wiązać ze zwiększonym popytem na cateringowe jedzenie przy okazji zakupów realizowanych w sklepach spożywczych – komentuje dr Krzysztof Łuczak z Grupy BLIX.

Patrząc na poszczególne formaty, widać, że największy spadek odnotowały dyskonty – o 66%. Obok nich były sieci cash & carry – 64,3%. Potem w zestawieniu znalazły się hipermarkety – 21,4%. Z kolei najwięcej promocji na sushi przybyło w sieciach typu convenience – o 60%. Natomiast w supermarketach nic się pod tym względem nie zmieniło.

Dlaczego sushi?

– Sushi idealnie wpisuje się w kontekst szybkiej, relatywnie zdrowej przekąski, a sieci typu convenience na taki asortyment coraz bardziej kładą nacisk. Podwyższona liczba promocji w tym formacie sprawi, że więcej klientów tego typu sklepów skusi się na wypróbowanie ww. dania. Specjalna oferta cenowa może poskutkować większą ilością powracających shopperów przy kolejnych zakupach – stwierdza dr Łuczak.

Ponadto z analizy wynika, że w czasie pandemii sushi ogólnie zdrożało w sklepach, tj. średnio o 16,1%. Ceny najbardziej poszły w górę w sieciach typu cash & carry – o 48,8%. W hipermarketach nastąpił wzrost o 29,6%, w dyskontach – o 6,8%, a w supermarketach – o 1,3%. Tylko w formacie convenience nie było zmian.

– Wzrost cen w większości formatów mógł być spowodowany wyższym kosztem zakupu ryb, który z kolei był wynikiem problemów logistycznych w czasie pandemii. Dodatkowo trzeba pamiętać o tym, że jest to danie wykonywane przeważnie ręcznie, więc wszelkie zmiany na rynku pracy przekładają się na jego cenę – wyjaśnia Julita Pryzmont.

Z kolei Mariusz Dziwulski z Zespołu Analiz Sektorowych Banku PKO BP uważa, że na wzrost cen sushi wpływało osłabienie kursu złotego względem euro i dolara amerykańskiego. To było istotne ze względu na wysoki udział surowców importowanych w składzie produktu. Ważnym czynnikiem mogły być również zmiany regulacyjne. VAT na owoce morza został podniesiony do 23% w Polsce, co było związane z ujednoliceniem matrycy podatkowej.

Analiza została przeprowadzona przez międzynarodową agencję badawczo-analityczną Hiper-Com Poland i Grupę BLIX. Porównano łącznie blisko 650 akcji promocyjnych i cen oferowanych od 1.03.2020 roku do 28.02.2021 roku, a także w analogicznym okresie lat 2019-2020.

