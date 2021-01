Jak rośnie rynek cateringów dietetycznych?

Jak rozwijają się diety pudełkowe?

Catering dietetyczny to dziś nie tylko wygodne rozwiązanie, to przede wszystkim odmienny styl życia, który wybiera rokrocznie coraz większa liczba Polaków. Na początku roku 2020 zamówienia na tego typu posiłki wzrosły średnio o 35 proc. w stosunku do roku poprzedniego. W całej Polsce jest już 650 firm zajmujących się cateringiem dietetycznym, z tego około 300 znajduje się na terenie Warszawy i okolic.

– Rynek w Polsce jest jednym z najsilniejszych w Europie. Kluczowi gracze rośli w tempie 100% rok do roku. Konkurencyjność jest wysoka, a rynek bardzo rozdrobniony. Klient ma coraz większą wiedzę i coraz wyższe wymagania. Wiele firm próbuje otwierać catering jako dodatkowe źródło dochodu. Szybko jednak z tego rezygnują. To biznes, któremu trzeba poświęcić się w 100%.. Wpływa na to skomplikowana logistyka, obsługa klienta oraz specyfika: mamy do czynienia ze świeżo przygotowanym jedzeniem, o krótkim terminie spożycia. Eksperci zastanawiają się w jakim czasie i czy w ogóle nastąpi konsolidacja tego rynku - mówi Bartłomiej Foszer, założyciel cateringu Pomelo.





Polecamy: Ulgi na rozwój i innowacje w PIT i CIT. Zmiany 2021

Jakie są trendy na rynku cateringu dietetycznego?

Rosnąca świadomość społeczna sprawiła, że coraz więcej osób przykłada wagę do zdrowego stylu życia. Trend ten doprowadził do zwiększania się świadomości w temacie zdrowej diety i poszukiwaniu indywidualnego kierunku odżywiania. 60% klientów Pomelo, na pytanie “Dlaczego korzystasz z cateringu?”, odpowiedziało, że chce jeść zdrowo.

Dodatkowo catering dietetyczny to oszczędność czasu. 69% ankietowanych nie ma ani czasu ani profesjonalnej wiedzy, by codziennie przygotowywać świeże zbilansowane posiłki. Zbilansowana dieta to nic innego jak racjonalne żywienie, stawianie na zdrowe produkty i regularność posiłków. Wtedy dostarczamy naszemu organizmowi pełnowartościowych składników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i będących źródłem energii na cały dzień, a nie tylko pustymi kaloriami.

Decydując się na dietę pudełkową, możemy bez obaw oddać się w ręce ekspertów, którzy dbają o odpowiednie zbilansowanie posiłków, ich kaloryczność, jakość produktów oraz trzymanie się zasad obranej diety.

Jakie są wyzwania dla branży?

Branża cateringów dietetycznych musi też sobie radzić z wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest logistyka. Łańcuch dostaw musi być dokładnie przemyślany i zaplanowany. Mamy w końcu do czynienia ze świeżo przygotowanym jedzeniem. Tuż po przygotowaniu, wszystkie posiłki pakowane są w wysokiej klasy pudełka, a następnie trafiają do chłodni. Przez ten cały czas, aż do dostawy pod drzwi klienta specjalnymi samochodami-chłodniami zachowany jest ciąg chłodniczy. Kolejnym wyzwaniem jest z sprostanie oczekiwaniom klientów, którzy coraz częściej oczekują spersonalizowanego podejścia. W tym celu każdy posiłek musiałby być przygotowywany oddzielnie, z zastosowaniem wszystkich wykluczeń klientów, a to byłoby bardzo ciężkie do zrealizowania.

Zmiany widać również w samej ofercie dietetycznej, z której może obecnie korzystać niemal każdy. Początkowe jadłospisy dla sportowców rozszerzyły się o kolejne aktywne życiowo grupy odbiorców tj.: kobiety w ciąży, wegetarian, wegan, osoby wykluczające ze swojej diety gluten i laktozę czy osoby, które zwyczajnie pragną zrzucić kilka kilogramów.

Warto przygotować się na zmiany i nowe wyzwania stawiane przed branżą, ponieważ tylko w tym roku o 35% wzrosła liczba Polaków korzystających z diet pudełkowych. Wedle szacowanego rozwoju branży, catering dietetyczny swój szczyt popularności osiągnie ok 2025 roku.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA