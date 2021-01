Zwolnienia podatkowe, wsparcie inwestycji. 1 mld zł trafi do górali

Miliard złotych wsparcia dla górali

Jak poinformował wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin uruchomiony został plan wsparcia dla gmin górskich, w ramach, którego trafi do nich miliard złotych. Deklarowana pomoc to m.in. przeszło 700 mln zł na inwestycje. Jak podaje GUS gmin górskich jest ok. 200.

Jakie formy wsparcia trafią do gmin?

Gminy otrzymają dwie formy wsparcia.

Jedna to możliwość umorzenia podatku od nieruchomości. Rząd w takim przypadku będzie refinansował samorządom 80% kosztów takiego umorzenia.

Druga forma pomocy to środki przeznaczone na inwestycje - inwestycje związane z branżą turystyczną.

- Łącznie na te inwestycje dla gmin górskich rząd zdecydował się przeznaczyć przeszło 700 mln zł" - podkreślił wicepremier. Górny limit dotacji dla jednej gminy wynosi 8 mln zł.

Kiedy środki trafią do samorządów górskich?

Środki trafią do gmin górskich w ciągu najbliższych tygodni, w ciągu miesiąca od podjęcia odpowiedniej uchwały przez Radę Ministrów.

Jak podkreślił wicepremier Gowin obecna pomoc to pomoc doraźna, nie wykluczone są dalsze prace nad wsparciem dla firm.

Gowin wyjaśnił, że jeżeli gmina uzyska na inwestycję np. maksymalną kwotę 8 mln zł, będzie mogła analogiczną kwotę uwolnić ze swojego budżetu, a zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczyć na dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorców.

- W tym także dla przedsiębiorców reprezentujących branże, które nie są dotknięte administracyjnymi obostrzeniami, ale w gminach górskich mogą mieć trudności ze względu na brak turystów" - tłumaczył szef MRPiT.

Utrzymanie obostrzeń

Jak poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski wprowadzone dodatkowe obostrzenia obowiązują nadal po 18.01.2021

Nadal obowiązują:

zamknięte hotele,

ograniczenie w działaniu galerii handlowych,

zamknięte stoki narciarskie,

zakazane są zgromadzenia powyżej pięciu osób.

autor: Aneta Oksiuta