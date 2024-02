Dlaczego opłaca się ponownie wykorzystywać, odnawiać lub odsprzedawać stare urządzenia elektroniczne?

Współczesny rynek elektroniki użytkowej opiera się głównie na handlu nowym sprzętem w sieciach sprzedaży stacjonarnej i na platformach online. Ostatnio dużym zainteresowaniem cieszy się również recommerce (reverse commerce), czyli sprzedaż zakupionych produktów w celu ich ponownego wykorzystania, odnowienia, poddania recyklingowi lub odsprzedaży. Jakie zalety ma handel zwrotny? Komu i czemu służy? Czy ma szansę dalej się rozwijać?

Handel zwrotny na rynku elektroniki

Recommerce, inaczej handel wtórny lub zwrotny, to zarówno sprzedaż, jak i kupno produktów, które były już wcześniej używane. Recommerce dotyczy wielu branż gospodarki. Wtórnie sprzedaje i kupuje się sprzęt przemysłowy, sportowy, ale także RTV AGD. Istnieje także handel zwrotny odzieżą, obuwiem czy meblami, a coraz większe znaczenie zyskują programy odkupu laptopów, smartfonów, drukarek i innych urządzeń elektronicznych. Dlaczego tak się dzieje?

- Zgodnie z danymi Eurostatu, zużyty sprzęt elektroniczny to jeden z najszybciej rosnących strumieni odpadów w Unii Europejskiej. Recyklingowi poddawanych jest mniej niż 40% e-śmieci, a większość z nich składowana jest w domach i na wysypiskach. Dlatego od lat instytucje unijne starają się promować cyrkularność - model gospodarczy, który zakłada oszczędność zasobów oraz zrównoważoną konsumpcję m.in. elektroniki użytkowej. Poprzez recommerce, czyli reselling i rebuying, umożliwia się wtórny obrót i użytkowanie produktów, które są nadal w dobrej kondycji albo mogą zostać poddane procesowi renowacji - mówi Mariusz Ryło, CEO Fixit.

Na przełomie 2022 i 2023 r. unijny rynek recommerce był wyceniany na 94 mld euro. Jednocześnie przewiduje się, że do 2025 r. wzrośnie on do 120 mld euro (wzrost o 27%).[1] Za liczbami idą przykłady sprawnego działania recommerce, w ramach których wyróżnia się m.in. programy trade-in, rebuy oraz refurbishing. Wszystkie wpisują się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym, która jako nowy model gospodarczy służy wszystkim stronom transakcji handlowych, przynosząc im konkretne zyski. Dodatkowo, a może przede wszystkim, wpływa również na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Trade-in i rebuy - co to jest?

Trade-in to jedna z technik recommerce, która funkcjonuje jako wymiana urządzeń lub programów na nowsze, przy jednoczesnym udzielaniu rabatu na ich zakup. Dzięki programom trade-in mamy możliwość uzyskania szybkiego dostępu do nowoczesnych urządzeń w atrakcyjnej cenie. Dodatkowo w ramach niektórych programów trade-in, istnieje możliwość zakupu nowych urządzeń od wielu producentów.

Rebuy to program odkupu starych i zużytych urządzeń. Przynosi on przede wszystkim korzyści środowiskowe, sprawiając, że zużyte urządzenia nie zalegają użytkownikom w domach i nie trafiają na wysypiska odpadów. Dodatkowo, odkupiony sprzęt można poddać procesowi profesjonalnej utylizacji lub recyklingowi, odzyskując komponenty możliwe do ponownego wykorzystania. Program rebuy można połączyć także ze zniżkami na zakup nowych urządzeń - jak w przypadku trade-in. Co więcej, używane urządzenie, jeśli nadaje się do renowacji, może trafić do nowego właściciela.

Czym jest refurbishing?

Refurbishing elektroniki to naprawa lub renowacja używanego sprzętu, takiego jak smartfony, laptopy, monitory, tablety i inne. Dzięki tej usłudze urządzenia mają szansę służyć swoim użytkownikom jeszcze przez długi czas.

- Refurbishing elektroniki użytkowej to usługa realizowana w celu odświeżenia urządzenia i przywrócenia sprawnego działania wszystkich jego funkcji. Remont sprzętów to standardowa praktyka wykonywana w ramach prowadzenia działalności opartej na cyrkularnym modelu gospodarczym. Refurbishing przynosi satysfakcję nie tylko po stronie klienta, który może dłużej cieszyć się użytkowanym urządzeniem. Usługa przyczynia się również do redukcji ilości odpadów elektronicznych oraz mniejszego zużycia surowców naturalnych i energii - kontynuuje Mariusz Ryło z Fixit.

Przewiduje się, że do 2025 r. recommerce będzie rosnąć 5 razy szybciej niż cały rynek detaliczny. Dzieje się tak głównie za sprawą internetowych portali ogłoszeniowych, które mają znaczący wkład w handel używanymi rzeczami. Jest to jednoznaczny sygnał, że konsumenci są otwarci na ideę zrównoważonej konsumpcji.