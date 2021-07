Dlaczego branża elektroniki coraz bardziej obciąża środowisko naturalne?

Konsumpcja sprzętu informatycznego nieustannie wzrasta, a to powoduje, że branża elektroniki w coraz większym stopniu obciąża środowisko naturalne. Szacuje się, że rocznie na wysypiskach śmieci ląduje aż 50 milionów ton e-odpadów.

Elektronika i nowe technologie

Trend zrównoważonego rozwoju nie ominął branży IT i nowych technologii. Coraz ważniejsze stają się tematy związane z elektroodpadami i przeciwdziałaniem nadmiernej eksploatacji środowiska naturalnego w przypadku sprzętów technologicznych. Według badań Parlamentu Europejskiego w UE zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest najszybciej rosnącym strumieniem odpadów[3]. To pokazuje, jak ważne są zmiany proekologiczne w obszarze elektroniki.

Coraz więcej firm zmierza w kierunku zielonej rewolucji, wcielając proekologiczne działania do swoich strategii. To konsekwencja m.in. regulacji Komisji Europejskiej, która zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 roku.

Reklama

- Zmiany zachodzą w całym cyklu życia produktów, a jednym z popularniejszych przykładów zamknięcia obiegu w branży elektroniki jest model XaaS, czyli wszystko jako usługa. Dotyczy produktu jako usługi w wynajmie i jego procesowania, łącznie np. z finansowaniem. Jako dystrybutor aktywnie włączamy się w trend proekologiczny, który staje się dla nas również szansą biznesową – mówi Robert Sejda, New Business Development Manager w AB S.A.

Działania zmierzające do zamknięcia obiegu są realizowane także poprzez konserwację i wydłużenie żywotności produktu, m.in. za pomocą sprzedaży części zamiennych. Stawia się na trwałe, naprawialne elementy sprzętów z możliwością ich modernizacji. Takie rozwiązania spotyka się z zainteresowaniem klientów. Badanie pokazało, że około dwóch na trzech Europejczyków deklaruje chęć dłuższego korzystania ze swoich urządzeń cyfrowych, pod warunkiem, że nie będzie to miało istotnego wpływu na ich działanie[4].

Ekologia w branży elektronicznej

Reklama

Wprowadzanie elementów gospodarki o obiegu zamkniętym do przedsiębiorstw wiąże się również z ponownym wykorzystaniem sprzętów elektronicznych i wprowadzeniem ich do sprzedaży. Zmierza się do przeprojektowania sprzętu w taki sposób, by klient w najprostszych przypadkach miał możliwość samodzielnej wymiany poszczególnych jego elementów i dokonania prostej naprawy. W tym kontekście ważnym elementem jest dyrektywa o prawie do naprawy sprzętów RTV i AGD, która nakłada na producentów obowiązek naprawy bez względu na gwarancję[5]. Rozwiązanie ma wpłynąć na zmniejszenie ilości elektrośmieci.

- Kolejnym ogniwem trybów polityki firm opartej na obiegu zamkniętym jest odpowiedzialna utylizacja sprzętów i proces ich recyklingu. Z tym związana jest rozszerzona odpowiedzialność producenta, która zakłada zebranie i zagospodarowanie odpadów powstałych z takich samych produktów, jakie wprowadza na rynek. Istotne jest tworzenie sprzętów elektronicznych z elementów umożliwiających poddanie recyklingowi jak największej części produktu – dodaje Robert Sejda.

Gospodarka o zamkniętym obiegu sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości i wiąże się z nowymi modelami biznesowymi. Zamknięcie obiegu to nie tylko korzyści dla środowiska, ale również benefity ekonomiczne, które są związane ze zmianami na poziomie produkcyjnym, czy konstrukcyjnym. Część podzespołów produktów technologicznych wraca ponownie do obiegu, co generuje mniejsze koszty dla klienta biznesowego.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA