Europejski Zielony Ład. Jakie szanse dla polskiej gospodarki?

Coraz więcej firm dąży do jak największego uproszczenia swoich działań prawnych. Również sądy szukają sposobów, żeby być miejscem bardziej przyjaznym i dostępnym dla petentów. Czy technologia okaże się pomocna w tym zakresie?

Jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów w tym czasie – IT i nowe technologie, doświadczyły zmian w zakresie oferowanych produktów i usług, które w kilku elementach poważnie przeobraziły rynek. Wśród nich warto wyróżnić rosnące oczekiwania konsumentów i firm wobec dostawców w zakresie usług dodanych w procesie sprzedaży.

Bon mieszkaniowy i gwarancje spłaty kredytów hipotecznych. MRPiT ukończyło prace nad dwoma projektami ustaw, które są częścią Polskiego Ładu: o bonie mieszkaniowym i gwarancjach spłaty kredytów hipotecznych oraz o domu do 70 mkw. bez formalności. Ruszyła też pełna cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego i CEEB. „Rozwiązanie problemów mieszkaniowych Polaków to priorytet mojego resortu” – mówił wicepremier Jarosław Gowin na konferencji prasowej w Sejmie, w której udział wzięła także wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.

KE przewiduje, że nasze PKB wzrośnie w tym roku o 4,8% napędzane głównie przez inwestycje oraz działania w ramach Planu Odbudowy. W 2022 r. możemy nadal oczekiwać wzrostu ponad 5%. Komentarz Roberta Tomanka, wiceministra rozwoju, pracy i technologii, do letniej prognozy gospodarczej Komisji Europejskiej dla Polski .

Oczekujemy od Rządu RP jasnego i czytelnego sygnału: lockdownu więcej nie będzie. Wiemy, że epidemia może być dynamiczna, ale lockdown to jest gospodarcze zło. Nie widzimy możliwości przetrwania kolejnych obostrzeń – mówi Hanna Mojsiuk, Prezes PIG.

Smart home. W czasie wakacji sporo osób decyduje się na remont domu lub mieszkania. To dobra okazja nie tylko do odświeżenia ścian, ale także implementacji inteligentnych rozwiązań, które mogą zwiększyć komfort czy oszczędzić pieniądze.

Ceny materiałów budowlanych. Presja ze strony cen materiałów może utrzymać się co najmniej do końca roku, a rosnące z tego tytułu koszty mogą być widoczne już w przyszłorocznych wynikach deweloperów - oceniają analitycy. Na razie firmom udaje się przerzucać wzrost cen na klienta końcowego, jednak poziom, przy którym przestaną oni akceptować wyższe cenniki jest coraz bliżej.

Tylko w instrumentach inwestycyjnych dla MŚP w dziedzinie ekoinnowacji wsparliśmy 777 przedsiębiorstw na kwotę 4,7 mld zł dofinansowania - podkreśliła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Na co zostaną przeznaczone środki?

Peugeot 208 wreszcie zawitał przed naszą redakcją. Na to auto czekaliśmy naprawdę długo. Chyba było jednak warto - i to pomimo.... czerwonego lakieru.

Budowa stawów i zbiorników wodnych o powierzchni przekraczającej 1000 m kw. i nieprzekraczającej 5000 m kw. i głębokości do 3 m, położonych w całości na gruntach rolnych, byłaby wykonywana na podstawie zgłoszenia budowy - zakłada projekt nowelizacji Prawa budowlanego.

Już od 13 lipca mazowieccy przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekty inwestycyjne. Pomoc wyniesie od 400 tys. zł do nawet 4 mln zł

Czy pracownicy tracą na przenoszeniu produkcji do innych krajów?

W krajach rozwiniętych powszechna jest obawa, że globalizacja może mieć negatywny wpływ na rynek pracy. Dla przykładu, badania naukowców z Massachusetts Institute of Technology (MIT) wskazują, że proces przenoszenia rodzimej produkcji z USA do krajów, gdzie wytwarza się taniej, w tym do Chin, może likwidować miejsca pracy w niektórych sektorach.