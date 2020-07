Prowadzisz ewidencję wyposażenia w firmie? Nie musisz już tego robić

Co to jest ewidencja wyposażenia? To ewidencja środków trwałych, która obejmuje wyposażenie (czyli firmowe składniki majątku służące działalności gospodarczej), którego wartość początkowa, w myśl ustawy o PIT, przekracza 1.500 zł.

Ewidencja taka musiała zawierać ściśle określone elementy jak:

numer kolejny wpisu,

datę nabycia,

numer faktury lub rachunku,

nazwę wyposażenia,

cenę zakupu wyposażenia lub koszt wytworzenia,

numer pozycji, pod którą wpisano w księdze koszt związany z nabyciem wyposażenia,

datę likwidacji (w tym również datę sprzedaży lub darowizny) oraz

przyczynę likwidacji wyposażenia.

W ewidencji wyposażenia musiał znaleźć się każdy składnik majątku firmy (jej wyposażenie), który nie został zaliczony do środków trwałych, a którego wartość przekraczała 1.500 zł

Obowiązek ewidencji zniesiony

Od 1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. poz. 2544). Nowe rozporządzenie przejęło zdecydowaną większość rozwiązań stosowanych już wcześniej. W nowym rozporządzeniu swoich odpowiedników nie znalazły jednak przepisy § 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 starego rozporządzenia, które to obligowały podatników do prowadzenia ewidencji wyposażenia i ujmowania w niej tego wyposażenia, którego wartość początkowa przekraczała 1.500 zł. Obecnie zatem takiej ewidencji prowadzić już nie trzeba.

Co z ewidencją z poprzednich lat?

Ewidencja wyposażenia prowadzona we wcześniejszych latach stanowi część dokumentacji księgowej tamtego okresu. Winna zatem być przechowywana do terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych za te lata. W efekcie ewidencję wyposażenia prowadzoną do końca 2019 r. należy przechowywać co najmniej do końca 2025 roku.

