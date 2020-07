Czy pracownik powinien wiedzieć o tym, że pracodawca otrzymał dofinansowanie do jego miejsca pracy?

Przepis art. 15g ustawy w sprawie COVID-19, który reguluje kwestie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, nie nakłada na pracodawców żadnego obowiązku informacyjnego. Skorzystanie przez pracodawcę z pomocy państwa uzależnione jest od zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi, a jeżeli ich nie ma w firmie, to z przedstawicielem pracowników (ust. 11). Kopia porozumienia - w ciągu pięciu dni roboczych od jego zawarcia - ma trafić do właściwego okręgowego inspektoratu pracy.

Zgodnie z art. 85 par. 5 Kodeksu pracy, pracodawca na żądanie pracownika, jest obowiązany udostępnić do wglądu dokumenty, na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie. Jeśli pracownik tego zażąda, wówczas pracodawca będzie musiał pokazać porozumienie, bo nie może odmówić – twierdzi mec. Przemysław Ciszek, radca prawny, partner w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W opinii eksperta, wielu pracodawców nie komunikuje się z pracownikami, przez co ci ostatni nie wiedzą, dlaczego na ich konta zaczynają wpływać niższe kwoty z tytułu wynagrodzeń niż to było do tej pory.

