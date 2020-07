Przedłużony termin wpisu do CRBR

Resort finansów wydłużył czas przyjmowania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W nowym wykazie gromadzone i przetwarzane będą informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Powodem wydłużenia terminu wpisu do nowego wykazu jest czasowy brak dostępu do strony internetowej rejestru.

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów - wydłużony został termin przyjmowania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) do czasu usunięcia trudności. Pomimo zakłóceń związanych z dłuższym czasem akceptacji zgłoszeń i czasowym brakiem dostępu do strony www rejestru, można przesyłać zgłoszenia do CRBR.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to nowy wykaz przedsiębiorców sprawujących kontrolę nad spółkami. Spółki, które zostały wpisane do KRS po 13 października 2019 r., mają obowiązek zgłaszać dane do CRBR nie później niż w terminie 7. dni od dnia wpisu do KRS.

Kto powinien się zgłosić i zaktualizować dane

spółki jawne,

spółki komandytowe,

spółki komandytowo-akcyjne,

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

spółki proste spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 r.)

spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Jak zgłosić dane do CRBR

Zgłoszenie danych do CRBR jest bezpłatne i odbywa się wyłącznie elektronicznie na stronie rejestru CRBR.

