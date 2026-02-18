Małe i średnie firmy rzucą się w tym roku na kredyty? Jest nowa analiza

W 2025 r. wartość kredytów zaciągniętych przez małe i średnie przedsiębiorstwa wzrosła o 17,2 proc. w porównaniu do 2024 r., osiągając wartość 64,7 mld zł – wynika z analizy Biura Informacji Kredytowej (BIK) opublikowanej w środę. Prognozy na ten rok wskazują, że wzrost może wynieść 17 proc.

Niska inflacja, niższe stopy procentowe, niższe koszty kredytów

W ocenie ekspertów BIK otoczenie makroekonomiczne sprzyja obecnie działalności gospodarczej bardziej niż rok wcześniej. Inflacja konsumencka obniżyła się do ok. 2–3 proc., a stopy procentowe NBP spadły z 6,75 proc. do 4 proc., zmniejszając koszty finansowania. PKB rośnie zaś stabilnie o 3–4 proc., a poprawa sprzedaży detalicznej wspiera popyt.

Większe obciążenie dla firm stanowi natomiast sytuacja na rynku pracy: stopa bezrobocia utrzymuje się na niskim poziomie 5-6 proc., a płace rosną o 8-10 proc. rocznie. Widać też osłabienie koniunktury w przemyśle - wskaźnik PMI spadł poniżej 50 pkt., co oznacza mniejszą liczbę zamówień, a ceny producentów się obniżają - wskaźnik cen dóbr produkcyjnych PPI spadł o 2,5 proc.

Jak wskazano w analizie, choć otoczenie rynkowe sprzyja stabilnemu rozwijaniu biznesu, przedsiębiorstwa planujące inwestycje zdają się ostrożniej budżetować wydatki i częściej szukać oszczędności ze względu na zmienną koniunkturę oraz ryzyko geopolityczne.

Duży udział MSP w portfelu kredytów

W 2025 r. portfel kredytowy przedsiębiorstw w sektorze bankowym osiągnął 548 mld zł, co oznacza wzrost o prawie 40 mld zł względem 2024 r., czyli o 7,8 proc. rok do roku. Największą część portfela - 48 proc. stanowiły duże przedsiębiorstwa o wartości 261,1 mld zł. Segment mikroprzedsiębiorców i MŚP odpowiadał za 36 proc. wartości portfela: 126,6 mld zł przypadało na firmy małe i średnie, a 74,3 mld zł - mikroprzedsiębiorstwa. Rolnicy utrzymali udział na poziomie 6 proc., czyli 33,1 mld zł.

„Taka struktura pokazuje, że choć największe firmy dominują pod względem wartości zadłużenia, to udział MŚP w portfelu pozostaje kluczowy dla zrównoważonego rozwoju sektora bankowego” - ocenili eksperci BIK.

Najbardziej wzrosła wartość kredytów dla małych i średnich firm

Łączna wartość nowo udzielonych kredytów dla firm wzrosła o 8,4 proc. - z ok. 220 mld zł w 2024 r. do 238,5 mld zł w 2025 r. Najbardziej wzrosła wartość kredytów dla małych i średnich firm - o 17,2 proc., do 64,7 mld zł, osiągając wzrost ponad dwukrotnie wyższy niż cały sektor przedsiębiorstw. W ocenie autorów analizy, wskazuje to na zwiększoną gotowość przedsiębiorstw do inwestycji wspieraną przez korzystne trendy w otoczeniu makroekonomicznym.

Duże firmy odpowiadały za największą wartość nowych kredytów - 122,3 mld zł, co oznacza wzrost 8,8 proc. Jak zauważyli autorzy analizy, wynikał on m.in. z finansowania projektów infrastrukturalnych i inwestycji kapitałowych.

Większe zapotrzebowanie na finansowanie

Mikroprzedsiębiorstwa zwiększyły zapotrzebowanie na finansowanie o 5,5 proc. - 23,5 mld zł. Z kolei w rolnictwie wzrost był minimalny - 2,1 proc., co w ocenie ekspertów BIK świadczy o zachowawczej postawie wynikającej z niepewności dotyczącej kosztów i przychodów z produkcji.

Portfel kredytowy MŚP wzrósł w 2025 r. o 11,5 proc. do 126,6 mld zł. Jak zauważyli eksperci, ubiegłoroczny wzrost akcji kredytowej odzwierciedla ożywienie finansowania w sektorze, zwłaszcza inwestycji: kredyty inwestycyjne osiągnęły 28,9 mld zł, co oznacza 34,4 proc. rok do roku.

„Wzrost dynamiki udzielonych kredytów inwestycyjnych w 2025 roku dla MŚP to wyraźny sygnał, że sektor reaguje pozytywnie na stabilizację inflacji oraz obniżenie stóp procentowych. Szczególnie widoczne jest to w branży usług i budownictwa, gdzie obserwujemy powrót do inwestycji i wzmożoną aktywność w zakresie projektów modernizacyjnych. MŚP z sektora usług nadal pozostają filarem portfela kredytowego – ich stabilność jest godna podkreślenia, mimo że dynamika sprzedaży nowo przyznanych kredytów w 2025 roku odnotowała niewielki spadek - o 1,7 proc. Te dane pokazują, że przedsiębiorcy potrafią dostosować się do zmieniających się warunków makroekonomicznych, a branża usług, pomimo wyzwań, zachowuje kluczową rolę w strukturze finansowania” – zaznaczył prezes BIK dr Mariusz Cholewa.

Ocenił, że rok 2026 będzie dla sektora MŚP i najmniejszych przedsiębiorców okresem umiarkowanej, zwyżkowej dynamiki finansowania kredytem. BIK prognozuje zwiększenie zapotrzebowania na kredyty przez małe i średnie przedsiębiorstwa o około 17 proc. rok do roku, a w przypadku mikrofirm - o 8 proc.