Strona główna » Moja firma » Finanse » KSeF: faktury od dużych firm odbierane w nowym trybie od lutego, a wielu przedsiębiorców jako MŚP szykowało się na zmiany od kwietnia 2026 r. [TSL]

KSeF: faktury od dużych firm odbierane w nowym trybie od lutego, a wielu przedsiębiorców jako MŚP szykowało się na zmiany od kwietnia 2026 r. [TSL]

03 lutego 2026, 09:54
Północna Izba Gospodarcza
ksef 2026 luty kwiecień tsl problemy
KSeF: faktury od dużych firm odbierane w nowym trybie od lutego, a wielu przedsiębiorców jako MŚP szykowało się na zmiany od kwietnia 2026 r. [TSL]
Shutterstock

KSeF to trudne do wdrożenia zasady i dużo niejasności dla branży TSL. Wielu przedsiębiorców definiowało się jako podmioty MŚP i szykowało na zmiany od kwietnia 2026 r. Tymczasem odbieranie faktur od dużych firm energetycznych czy paliwowych w innym trybie odbywa się już od 1 lutego 2026 r. Jakie są największe problemy, zagrożenia i znaki zapytania dotyczące KSeF?

KSeF od 1 lutego 2026 r. - odbieranie faktur od dużych firm

Wiele firm sektora TSL przyznaje, że Krajowy System e-Faktur to dla nich trudne do wdrożenia zasady i dużo niejasnych informacji. Eksperci przyznają, że wielu przedsiębiorców definiowało się jako podmioty MŚP i szykowało na zmiany od kwietnia. Tymczasem odbieranie faktur od dużych firm energetycznych czy paliwowych w innym trybie odbywa się już od 1 lutego. Dariusz Matulewicz, prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych przyznaje, że ostatni tydzień stycznia dla przewoźników drogowych był trudny ze względu na fatalne warunki atmosferyczne w Polsce i właśnie wdrażanie nowych zasad KSeF.

KSeF - trudne zasady i dużo niejasności

Krajowy System e-Faktur to jeden z tematów budzących największe emocje w gospodarce w ostatnim czasie. Od 1 lutego system obejmuje duże firmy, a od 1 kwietnia małe. Nie zmienia to faktu, że jeżeli małe firmy odbierają faktury od tych dużych to już od lutego zmiany dotyczą także ich. Jest to zmiana rewolucyjna, która w opinii wielu podmiotów może doprowadzić nawet do paraliżu w niektórych sektorach gospodarki.

Polecamy: Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

KSeF w TSL

Jednym z newralgicznych jest na pewno transport, spedycja i logistyka. Czy TSL i przewoźnicy drogowi są gotowi na KSeF? - To taki rodzaj zmian, który dla wielu firm transportowych jest niezrozumiały i budzi sprzeciw. Jesteśmy bowiem regulowani na szczeblu krajowym, europejskim i globalnym, a konkurencyjność polskiego transportu jest cały czas ograniczana tym, że wiele firm zamiast skupiać się na działalności operacyjnej brnie w przepisach i zmianach. KSeF dla wielu przewoźników drogowych pozostaje „czarną magią”. Ratunkiem są tutaj dobre księgowe i ciężka praca nad zrozumieniem tych zmian – mówi Dariusz Matulewicz, prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.

- Transport działa w bardzo dynamicznych warunkach. Dlatego przewoźnicy drogowi zawsze najwrażliwiej reagowali na wszystkie zmiany związane z podatkami, rozliczeniami i fakturami. Przejście z papieru do systemu cyfrowego przez KSeF dla wielu firm jest zmianą dużą i utrudniającą im procesy operacyjne. Jest w tym wszystkim dużo chaosu – mówi Matulewicz.

Ważne

KSeF nie obsługuje załączników w formacie PDF, co zmusza firmy do oddzielnego przesyłania dokumentacji mailowo/pocztą, a faktury przez system.

KSeF - największe problemy, zagrożenia i znaki zapytania

Czy firmy transportowe spodziewają się, że KSeF może spowodować paraliż ich funkcjonowania? Dariusz Matulewicz przyznaje, że wielu przedsiębiorców zgłasza, że nie wszystkie informacje w ustawie są jasne. Wątpliwości budzi także bezpieczeństwo cyfrowe danych przekazywanych przez firmy transportowe. Weryfikacja tego czy system działa sprawnie powinna nastąpić już po pierwszym miesiącu działania KSeF.

- Dla przewoźników drogowych na pewno problemem mogą być awarie systemu lub błędy w kwalifikacji kontrahentów zagranicznych. Jeżeli przewoźnik drogowy jest małą firmą zatrudniającą kilku kierowców, ale działającą międzynarodowo i przemieszczającą się między „kilkoma systemami” księgowymi i podatkowymi to KSeF jest daleko idącym utrudnieniem. Firmy w Polsce będą musiały cały czas sprawdzać czy ich kontrahent jest w KSeF, co jest czasochłonne i jest kolejnym marnowaniem energii na administrację. Zmiany mogą opóźnić wystawienie faktury, co w transporcie międzynarodowym bezpośrednio uderza w płynność finansową – mówi Matulewicz.

- Nie wszystkie firmy mają księgową na etacie, a teraz nawet gdyby chciały mieć to znalezienie takiej będzie graniczyć z cudem. Najmniejsze podmioty nieposiadające zaawansowanych systemów IT/księgowych poniosą wysokie koszty wdrożenia i mogą mieć trudności z obsługą nowego formatu strukturyzowanego – dodaje ekspert. Przedsiębiorcy przyznają, że czasem weryfikacji będzie I półrocze roku 2026. Krajowa Administracja Skarbowa zapewnia, że w tym roku przedsiębiorcy nie będą karani za potencjalne błędy w KSeF.

oprac. Emilia Panufnik
Źródło: INFOR
