Czy pracownicy handlu zostaną zaszczepieni?

Rzecznik MŚP zwrócił się z wnioskiem o szybkie zakwalifikowanie do szczepień pracowników handlu. Zdaniem Adama Abramowicza wzrastająca epidemia grozi zwiększoną absencją wśród pracowników, co może utrudnić właścicielom zapewnienie koniecznej obsady, służącej do obsługi sklepu.