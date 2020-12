23 tyś. zł dotacji na założenie firmy

Ponad 2,8 mln zł dotacji na uruchomienie firmy

40 mieszkańców Dąbrowy Górniczej, Sosnowca i Będzina otrzyma po 23 tys. zł dotacji na uruchomienie własnego biznesu w ramach finansowanego z unijnych środków projektu „Zagłębiowskie wsparcie na starcie”. Uczestnicy przedsięwzięcia mogą też liczyć na dodatkowe wsparcie w pierwszym roku działalności.

Kto może ubiegać się o dotację na założenie firmy?

O środki mogą ubiegać się osoby powyżej 30 lat, z trzech miast Zagłębia Dąbrowskiego, zamierzające zarejestrować i rozpocząć działalność gospodarczą w subregionie centralnym woj. śląskiego. Zgłoszenia będę przyjmowane do 15 stycznia przyszłego roku.

Projekt skierowany jest w szczególności do

osób pozostających bez zatrudnienia

osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych (których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia),

osób ubogich pracujących, imigrantów, reemigrantów,

osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin.

Ile osób otrzyma wsparcie na założenie firmy?

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie - 30 kobiet i 10 mężczyzn - otrzymają dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 tys. 50 zł, a w kolejnych sześciu lub dwunastu miesiącach mogą dostawać tzw. wsparcia pomostowe w wysokości do 2,8 tys. zł miesięcznie.

Nabór do projektu, którego łączna wartość przekracza 2,8 mln zł, rozpoczęła właśnie Agencja Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu.

Pomysłodawcy przedsięwzięcia przekonują, że prowadzenie firmy i praca na własny rachunek to bardzo często dobra alternatywa dla osób długo pozostających bez zatrudnienia lub niedawno zwolnionych z pracy. "Własna działalność to również szansa na rozwinięcia skrzydeł dla tych osób, których dotychczasowe warunki życia i pracy nie stanowią wystarczającego źródła dochodu" - oceniają przedstawiciele ARL w Sosnowcu.

Na co można przeznaczyć dotację na założenie firmy?

Uczestnictwo w projekcie ma ułatwić stawianie pierwszych kroków w prowadzeniu firmy. Dotację z projektu można przeznaczyć np. na sprzęt potrzebny do prowadzenia działalności - samochód, wyposażenie biura, towar, a także koszty promocji firmy.

Natomiast wsparcie szkoleniowe, również będące częścią projektu, ma dać uczestnikom wiedzę związaną z zakładaniem i prowadzeniem własnej firmy w zakresie aspektów formalno-prawnych, księgowości w małej firmie czy podstaw marketingu i promocji. Podczas indywidualnych spotkań z tzw. oficerem dotacyjnym uczestnicy projektu przygotują biznesplan i zaplanują niezbędne zakupy.

Wart przeszło 2,8 mln zł projekt jest współfinansowany kwotą ponad 2,4 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego, z puli przeznaczonej na promocję samozatrudnienia. Przedsięwzięcie potrwa do drugiej połowy 2022 roku. Wymagany wkład własny uczestników to ok. 5,76 proc. wartości tzw. wsparcia pomostowego.

